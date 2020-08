Så er det nu: Jammerbugt klar til skelsættende sæson

FODBOLD:Lørdag tager Jammerbugt hul på det, der på forhånd ligner den vigtigste sæson i .2 division nogensinde.

Som led i en ensretning af rækkerne og en dispensation givet på baggrund af corona-krisen, så er rækken i år inddelt i to grupper af 14 hold - men det er mere placeringerne efter denne sæson, der for alvor fortæller vigtigheden af, hvad der er på spil i år.

- Jeg kalder det selv en skelsættende sæson, og derfor har vi også virkelig været opmærksomme på, at vi både skulle styrke bredden og toppen af holdet. I foråret var vi meget smalle i truppen - det er vi ikke længere, og det betyder, at vi kan sætte hold, der er forskellige fra kamp til kamp alt efter, hvem vi møder, siger træner Bo Zinck.

I hver af de to grupper skal holdene spille alle mod alle både ude og hjemme, og efter de 26 kampe skal holdene fordeles i den nye struktur, hvor der fremover vil være 12 gold i alle rækker.

Vinderne af de to grupper ryger op i NordicBet Ligaen. Nummer 2-6 ryger i den nye 1. division, nummer 7-10 ryger i 2. division og endelig rykker nummer 11-14 ned i Danmarksserien.

- Så det betyder virkelig, at der er noget på spil. I 2. division har vi nærmest hidtil kunne bade os igennem. Det kan godt være, vi ikke har ramt oprykningsspillet, men der har aldrig været fare på færde. Det kan der for alvor blive nu, siger Bo Zinck.

I sæsonpremieren tager holdet imod SfB-Oure FA, der er en sammenlægning af Svendborg og akademiet på Oure.

- De er et hold, der meget gerne vil spille fodbold, og det lyder lidt som om, de har en drøm om nærmest at spille totalfodbold, som man gjorde i Ajax i sin tid. Så det er da en spændende startmodstander. Men vi har haft en virkelig god opstart. Der har været kamp til træning, og jeg har måttet bruge meget tid på at forklare spillerne, at med de fem mulige udskiftninger i år, så er hver en kamp en 16-mands opgave og ikke en 11-mands opgave. For der er helt sikkert nogle, der vil være trætte af det, hvis de ikke starter, siger Bo Zinck.