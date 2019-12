Så er det officielt: AaB har fundet ny sportschef

FODBOLD:Senest 1. april 2020 tiltræder Inge André Olsen som sportschef i AaB. Han sidder lige nu i en tilsvarende stilling i Oslo-klubben Stabæk Fotball.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra AaB onsdag morgen.

Jobbet har været ledigt, siden Allan Gaarde blev fyret i oktober.

- I forbindelse med rekrutteringen af en ny sportschef udvalgte vi efter nøje overvejelser fire kandidater fra vores bruttoliste med emner, og i alle fire tilfælde blev vi i de efterfølgende samtaler bekræftet i, at den respektive person ville kunne bestride jobbet som sportschef i AaB – på hver sin facon. Blandt de fire velkvalificerede kandidater blev Inge qua vores på forhånd opstillede parametre vores foretrukne valg, og vi er enormt glade for, at det er lykkedes af få en aftale på plads, siger AaB's administrerende direktør Thomas Bælum.

Her uddyber Thomas Bælum valget af Inge André Olsen:

Her kan du også blive klogere på Inge André Olsens bedrifter i norsk fodbold:

Selv siger Inge André Olsen:

- Jeg har fået et vældig godt indtryk af menneskene i klubben og de værdier, AaB står for, og det stod hurtigt klart, at vi har en god kemi sammen. Derfor er jeg også rigtig fornøjet. Det er en meget fin klub, som jeg sammen med folkene der er ansat i AaB i forvejen, skal forsøge at løfte yderligere i de kommende år. Jeg er optaget af helheden i klubben, ikke bare førsteholdet. Det er en klub, der skal fungere sportsligt, og vi skal uddanne gode spillere gennem et topakademi i AaB Talent, som skal få spilletid på førsteholdet, og så skal vi opfylde drømmene for supporterne, der hepper på AaB, og de frivillige, der er rundt omkring i klubben, og vi skal opnå nogle høje, sportslige målsætninger, som handler om at være med helt oppe i toppen af 3F Superligaen.

Inge André Olsen ser skiftet til AaB som et skridt op. Her fortæller han hvorfor: