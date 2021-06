Så er det officielt: AaB og Tom van Weert siger farvel

FODBOLD:AaB og viceanfører Tom van Weert er blevet enige om at stoppe samarbejdet ved kontraktudløb 30. juni 2021.

- AaB og jeg tager afsked som venner og med en god følelse, selvom jeg stadig er ærgerlig over, at vi ikke lykkedes med at sikre en europæisk billet i fredags, når vi var så tæt på.

- Alt i alt har jeg haft tre gode år i AaB og Aalborg, hvor sidste sæsons pokalfinale burde have været et højdepunkt, konstaterer Tom van Weert.

- Jeg vil gerne takke fansene og folkene i klubben for den opbakning, jeg altid har fået, og jeg vil fremover følge AaB og også vende tilbage på besøg i Aalborg på et tidspunkt, siger Tom van Weert.

han fylder 31 år i næste uge, og van Weert kom i august 2018 fra FC Groningen til AaB efter i en årrække at have leveret mål i hollandsk fodbold, og den tendens er for den sympatiske angriber fortsat i Aalborg.

Således har Tom van Weert i 91 officielle kampe bidraget med 31 scoringer, hvilket af en udlænding i AaB blot af overgået af englænderen William Graham Lockey, der huserede for klubben med 41 mål tilbage i perioden 1934-1941.

Tom van Weert deler med sine 31 fuldtræffere andenpladsen på ”udlændinge-topscorerlisten” med Rade Prica (59 kampe) og Andres Oper (133 kampe).

- Både på og uden for banen har Tom van Weert i tre år været en fortræffelig repræsentant for vores klub, hvilket også afspejler sig i, at han i de to seneste sæsoner har været vores viceanfører.

- På banen har Tom udover sine mål bidraget med erfaring og arbejdsomhed i holdets tjeneste, og Toms indstilling og professionalisme er beundringsværdig, siger Inge André Olsen.

- Samlet set har vi imidlertid sammen vurderet, at det er det rette at skilles nu, og vi har stor forståelse for, at Tom på nuværende tidspunkt i karrieren ønsker at prøve noget andet, og vi ønsker ham alt det bedste fremover, siger AaB's sportschef Inge André Olsen.