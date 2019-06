Så er det officielt: AaB skriver kontrakt med Patrick Olsen

FODBOLD: AaB og midtbanespilleren Patrick Olsen har indgået en aftale indtil 30. juni 2022. Det oplyser AaB i en pressemeddelelse.

Patrick Olsen har senest optrådt i FC Helsingør, og tidligere er den i dag 25-årige midtbanespiller noteret for hele 58 ungdomslandskampe for Danmark.

- Patrick blev allerede som ungdomsspiller solgt fra Brøndby I.F. til den italienske storklub Inter, og efterfølgende har han høstet erfaring i både norsk og fransk fodbold og spillet sammen med Lucas Andersen i Grasshopper Club Zurich.

- Vi har tidligere haft Patrick Olsen på blokken i AaB, men ikke før nu har det passet ind i vores puslespil, hvor vi ser, at Patrick kan bidrage på den centrale midtbane med hans store løbekapacitet og fine blik for spillet, siger Allan Gaarde.

- Patrick vil helt sikkert tilføre vores hold nogle kompetencer som vores nuværende trup ikke besidder, og dertil har Patrick en god alder, konstaterer Allan Gaarde.

- Ligeledes har vi haft for øje, at Patrick bringer en anden personlighed end mange af vores nordjyske drenge, så vi udtryks- og mentalitetsmæssigt får en god blanding i vores trup, siger AaBs sportsdirektør Allan Gaarde.

Patrick Olsen, der får trøje nummer 21 i AaB, ser frem til sin nye udfordring:

- Jeg er stolt af at have skrevet en treårig kontrakt med AaB, som hurtigt blev min førsteprioritet blandt øvrige muligheder for mig i Superligaen.

- Det skyldes ikke mindst klubbens omdømme og positive tilgang til spillet, og Jacob Friis (AaB’s cheftræner, red.) har blot bekræftet dette indtryk ved mine samtaler med ham i forhold til min rolle i truppen, fortæller Patrick Olsen.

- Det skal heller ikke være nogen hemmelighed, at jeg glæder mig til at blive genforenet med Lucas (Andersen, red.), som jeg både på og uden for banen har et rigtig fint forhold til, og så ser jeg frem til et flerårigt og kontinuerligt forløb, hvor jeg kan give alt for AaB, lyder det fra Patrick Olsen.

Patrick Olsen træner allerede med AaB onsdag kl. 12.30 og rejser senere på dagen med Superligatruppen på træningslejr i Holland.