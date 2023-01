Så er det officielt: Helenius på plads i AaB

AALBORG:Nordjyske kunne allerede mandag fortælle, at superligaklubben AaB var tæt på at købe Nicklas Helenius i Silkeborg, og tirsdag aften blev handlen så officiel.

Den 31-årige angriber har skrevet en treårig aftale med AaB og bliver således et markant boost til aalborgensernes forårskamp for overlevelse i landets bedste fodboldrække.

AaB’s administrerende direktør og fungerende sportschef Thomas Bælum er særdeles glad for, at det er lykkedes at hente Nicklas Helenius hjem.

- Nicklas’ tal taler for sig selv, men udover en tilbagevenden af en notorisk målscorer og en AaB-dreng, der kender vores kultur, så får vi en voksen mand hjem til vores trup, en spiller der i denne sæson og indtil i dag har været anfører i Silkeborg I.F., udtaler han i en pressemeddelelse.

- Således er vores forventning, at Nicklas fra dag et indtræder som en lederskikkelse både på og uden for banen, og at han med sine mål og sin rolle som opspilsstation og assistmager kan blive en udslagsgivende figur både for sig selv og for sine medspillere, uddyber Thomas Bælum.

Ifølge Nordjyskes oplysninger betaler AaB omkring 3,7 millioner kroner her og nu, men diverse kampbonusser betyder, at prisen siden kan stige med yderligere knap én million.

Nicklas Helenius blev i sidste sæson superligatopscorer med 17 fuldtræffere, og dermed råder AaB nu over rækkens to mest scorende spillere i den sæson. Louka Prip lavede her 14 mål og blev dengang toer på listen.

Nicklas Helenius Jensen Født: 8. maj 1991 (31 år)

Højde: 196 cm.

Privat: Gift med Line og far til tvillingerne Mille og Malou

Position: Angriber

Barndomsklub: Svenstrup-Godthåb IF

2005: Begynder at spille ungdomsfodbold i AaB

2010: Får superligadebut for AaB

2013: Skifter til Premier-League-klubben Aston Villa på en treårig aftale

2014: Bliver udlejet tilbage til AaB fra den engelske klub

2015: AaB henter ham permanent på en toårig aftale

2016: Udlejes i foråret til SC Paderborg i 2. Bundesliga

2016-2017: Udlejes til Silkeborg IF

2017: Skifter transferfrit til OB

2019: Sælges til AGF på en treårig aftale

2021: Silkeborg køber ham og laver en treårig aftale

2022: Blev superligatopscorer med 17 mål

2023: Sælges til AaB, der laver en treårig aftale

Ungdomslandskampe: 13

A-landskampe: 2

Nicklas Helenius skrev sin første seniorkontrakt med netop AaB og fik i 2010 superligadebut. Siden nåede han 164 kampe og 52 scoringer for klubben, inden han i 2016 rykkede videre på først to lejeaftaler og siden en permanent skifte til OB. Siden var han også forbi AGF, inden Silkeborg i 2021 købte ham fri og for alvor fik angriberen til at blomstre igen.