Så er det officielt: Stjernen er tilbage i Frederikshavn

ISHOCKEY: Allerede i sidste uge kunne NORDJYSKE fortælle, at Frederikshavn White Hawks ikke havde opgivet af kunne præsentere sidste års helt store importspiller, Alexander Bumagin, endnu engang.

Russeren havde nemlig ytret et stærkt ønske om at komme tilbage til Frederikshavn - og nu er dets å officielt.

Alexander Bumagin har skrevet under på en kontrakt, der gælder for den kommende sæson.

- Bumagin og hans familie er faldet for Frederikshavn og White Hawks, og de ville rigtig gerne returnere til byen. Rimeligt hurtigt kunne vi derfor fornemme, at Bumagin ville indstille sig på et ”normalt” lønniveau” i Metal-ligaen, og han er således meget tilfreds med den aftale som er lavet for den kommende sæson, skriver Frederikshavn White Hawks i en pressemeddelelse.

Først skal klubben dog have styr på arbejds- og opholdstilladelse for hele familien. Derfor ventes Alexander Bumagin først til Frederikshavn om cirka to uger, og han er dermed ikke med, når klubben mæste mandag indleder træningen frem imod sæsonstarten.