Så er sæsonen i gang: Aalborg Håndbold flænset af Flensburg

HÅNDBOLD: Det gælder om at tage luft ind for Aalborg Håndbold, der har udsigt til et spændende og benhårdt efterår.

I alt venter mindst 36 kampe i forskellige turneringer, inden holdet kan gå på vinterferie efter udekampen 21. december i Skanderborg. Divideret ud bliver det til to kampe om ugen plus masser af rejseaktivitet rundt om i Europa, når Champions League-opgørene skal spilles.

En forsmag på netop det forestående europæiske togt fik nordjyderne, da de lørdag aften tog imod det tyske storhold Flensburg-Handewitt i sæsonens første test. Det var et imødeset opgør, idet Aalborg er i Champions Legue-pulje med nordtyskerne.

Ikke uventet var Flensburg-Handewitt for stærke for hjemmeholdet, det tabte 24-33 efter 15-16 ved pausen

Aalborg Håndbold stillede noget decimeret til start. Profiler som Omar Ingi Magnusson, René Antonsen, Buster Juul, Andreas Holst og Knud Ronau var ikke med, men det forhindrede ikke hjemmeholdet i at spille en fin første halvleg. Efter pausen slap kræfterne dog op for et træningstræt hjemmehold.

Publikum i Jutlander Bank Arena fik for første gang set den nye nordmand Mishels Liaba i aktion, og selvom der var fejl undervejs, gled han fornuftigt ind i spillet og bidrog med tre mål.

Der var også comeback til Mads Christiansen i den røde Aalborg-trøje, men han havde en ualmindelig stille dag på kontoret. Bedst hos hjemmeholdet var Sebastian Barthold og Henrik Møllgaard, der begge ser ud til at været kommet tilbage fra sommerferien i god forfatning.