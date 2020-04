Så er sat dato på, hvornår Aalborg Håndbolds sæsonskæbne kendes

HÅNDBOLD:Det er fortsat ikke afgjort, om der bliver spillet mere dansk ligahåndbold i denne sæson, der som alt anden idræt er suspenderet på grund af coronavirussens hærgen.

Men nu er der sat en dato på, hvornår der senest skal træffes en beslutning, og den hedder 20. april. Den udmelding kommer efter et møde, hvor udvalget for professionel håndbold under DHF har lyttet til klubbernes input.

Det har været klubbernes ønske, at der skulle komme en hurtig afklaring, og beslutningen kan også ende med at blive truffet tidligere end 20. april. Det sker, hvis regeringen forinden melder nogle klare rammer ud for sporten.

Fremadrettet vil udvalget for professionel håndbold arbejde på det scenarie, at der ikke spilles mere håndbold på denne side af sommerferien. Det er allerede nu besluttet, at reglerne om kapitalkrav til ligaklubberne sættes ud af kraft for den kommende sæson.

Samtidig vil en del af de betalinger, klubberne skal lave til Dansk Håndbold Forbund, kunne deles op i flere rater og fordeles over en længere periode - for på den måde at hjælpe likviditeten.

Hvis man 20. april vælger at aflyse håndboldsæsonen, er det endnu ikke besluttet, om der stadig bliver kåret en mester, udpeget nedrykkere og så videre. Eller om man helt vælger at annullere turneringerne.