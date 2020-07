Så er superligaprogrammet klar: AaB starter i Lyngby

FODBOLD:I den netop overståede sæson i 3F Superligaen indledte AaB deres vej til det, der endte med at blive en femteplads med at tabe på udebane til Lyngby.

Og AaB skal håbe, at historien ikke gentager sig. Torsdag offentliggjorde Superligaen nemlig kampprogrammet for den sæson, der indledes 11. september, og her skal AaB endnu engang til Lyngby.

AaB's kamp skal spilles søndag 13. september, og allerede 12. august vender holdet tilbage på træningsbanen for at begynde forberedelserne.

AaB's første hjemmekamp bliver i anden spillerunde, hvor holdet i kampen mandag aften tager imod AC Horsens.

AaB's tredje kamp er på udebane mod det hold, som AaB tabte årets pokalfinale til - nemlig SønderjyskE.

Superligaen er lavet om til den kommende sæson, så 12 hold spiller ude og hjemme alle mod alle, og herefter inddeles ligaen i et Mesterskabsspil og et Gruppespil med seks hold i hver.

AaB slutter ligaen af med en hjemmekamp mod OB.