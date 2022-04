Se billederne: Så gik den ikke længere - Aalborg Håndbolds vilde rekordstime brudt

HÅNDBOLD:19 sejre i træk. Det var, hvad det blev til for Aalborg Håndbold i 2022, før stimen lørdag eftermiddag blev brudt af Skjern Håndbold, der besejrede nordjyderne med 36-29 i tredje kamp i deres slutspilspulje i HTH Herreligaen.

Det var et afbudsramt mandskab fra Aalborg, der lørdag havde taget den lidt over to timer lange køretur til Skjern, og det betød blandt andet, at Henrik Møllgaard startede som højre back i fraværet af stjernen Lukas Sandell.

Foruden svenskeren, var Aalborg Håndbold også uden Aron Palmarsson, Kristian Bjørnsen, Andreas Holst, samt Martin Larsen og Sebastian Henneberg, der har været ude af spil i lang tid for nordjyderne.

Aalborg Håndbold og Rene Antonsen kunne ikke komme ud af Skjern-spillernes kløer lørdag eftermiddag. Foto: Lars Pauli

Det skulle ikke stoppe Aalborg Håndbold fra at få den bedste start, hvor Felix Claar sendte første bold i kassen, og kort tid efter var holdet foran 3-1. Den gode start blev dog hurtigt annulleret, allerede efter seks minutter var Skjern foran 5-3.

Stefan Madsen tog straks konsekvensen ved at tage Simon Gade ud af målet, når Aalborg var i angreb, så de kunne spille syv mod seks, og det gav også bedre muligheder, mere flow og flere scoringen - men desværre også i nordjydernes egen ende, hvor Skjern flere gange scorede i det tomme mål.

Aalborgenserne fik en del straffekast i løbet af første halvleg til stor utilfredshed i Skjern Bank Arena, der var vældig godt sat op til at give gæsterne - og dommerne - svære betingelser denne lørdag eftermiddag.

En hæsblæsende halvleg med mange mål og skiftende føringer endte til sidst med, at Aalborg måtte gå til pause bagud med 16-17.

Skjern Håndbold - Aalborg Håndbold 36-29 (17-16) HTH Herreligaen slutspil

Stillinger undervejs: 3-3, 8-6, 10-10, 12-14, 16-15, (17-16). 21-19, 23-20, 26-25, 29-27, 32-29.

Mål, Aalborg Håndbold: Nikolaj Læsø 6, Sebastian Barthold 6, Jonas Samuelsson 4, Henrik Møllgaard 4, Felix Claar 4, Benjamin Jakobsen 3, Jesper Nielsen 1, Christian Termansen 1

Topscorere, Skjern Håndbold: Eivind Tangen 10, Lasse Mikkelsen 7

Udvisninger: Aalborg 1, Skjern 1

De sidste 30 minutter begyndte med, at de to hold byttede scoringer, hvorfor vestjyderne hele tiden var et skridt foran nordjyderne i kampen om de to point.

Det var tydeligt at se, at Aalborg-holdet kæmpede med kræfterne, og at den forholdsvis smalle bænk til opgøret, var en hæmsko for de sejrsvante håndboldspillere. Det lignede unægtelig det første nederlag i 2022 efter 19 sejre i træk.

En af nordjydernes ånde onde var endnu engang den oprindelige nordjyde Lasse Mikkelsen, der scorede 16 gange, de to hold sidst mødtes, og da han scorede sit sjette mål til 23-19 denne lørdag med 20 minutter igen, begyndte den lille overraskelse for alvor at lure.

To minutter skulle Aalborgs stjernr dog kun brug på at vinde en periode med 3-0 og dermed kun være bagud med én enkelt pind.

De kom også på 25-25, men hjemmeholdet trak endnu engang fra Aalborg Håndbold, og til sidst blev det mere og mere tydeligt, at det var vestjyderne, der ville tage de to point.

Sådan blev det også, og det betød samtidig, at de overtog førstepladsen i deres slutspilsgruppe foran Aalborg, der efter 19 sejre i træk i alle turneringer nu måtte lade første nederlag i kalenderåret.

Aalborg Håndbold skal forsøge at komme ovenpå igen, når de lørdag 7. maj møder Fredericia i HTH Herreligaens slutspil.

