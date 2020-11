Så kom opkaldet: Abildgaard udtaget til fodboldlandsholdet

FODBOLD:Landstræner Kasper Hjulmand har efterudtaget yderligere to spillere sin trup, der mandag samles for at spille tre landskampe.

Blandt dem er den tidligere AaB-spiller Oliver Abildgaard, der siden januar har spillet for Rubin Kazan i den russiske Premier League. Den 24-årige midtbanespiller kan dermed få debut for A-landsholdet.

Landstræneren har desuden udtaget FC Nordsjællands Magnus Kofod Andersen - oplyser Dansk Boldspil-Union (DBU) i en opdateret trup på sin hjemmeside.

Søndag efterudtog Hjulmand også ni spillere, da det på grund af britiske restriktioner ikke er muligt for spillere i engelske klubber at rejse til Danmark og tilbage til England uden at komme i 14 dages karantæne.

Siden har landstræneren fået flere afbud, hvorfor han mandag har udtaget Magnus Kofod Andersen og Oliver Abildgaard Nielsen.

Danmark skal i den første kamp onsdag møde Sverige i en testkamp på Brøndby Stadion, og også den svenske trup er ramt af de britiske restriktioner mod Danmark.

Derfor er tre superligaspillere mandag også blevet efterudtaget til Sveriges landshold.

Det drejer sig om AaB-duoen Jacob Rinne og Oscar Hiljemark samt FC Midtjyllands Joel Andersson.

Danmark skal siden spille to Nations League-kampe mod Island på hjemmebane og ude mod Belgien.