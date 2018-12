Så kunne man kende Aalborg igen

HÅNDBOLD: Blot tre dage forinden havde Aalborg Håndbold stået i hjemlige omgivelser, men alligevel med en langt fra hjemvant følelse. Der var mere i tanken, konstaterede cheftræner Stefan Madsen efterfølgende om indsatsen i nederlaget til Skanderborg Håndbold. Lørdag skulle nordjyderne så finde tilbage i rillen, hente sig to point og understrege, at formkurven ikke modsiger positionen som ligaduks - og dét lykkedes.

På udebane mod Nordsjælland Håndbold vandt nordjyderne således 29-25, stak armen ud og holdt GOG bag sig i toppen af tabellen. Samtidig fik aalborgenserne lagt afstand til præstationen og ikke mindst attituderne mod Skanderborg forleden, mente cheftræneren.

- Jeg synes, at vi fik et andet Aalborg-hold at se. Vi fandt tilbage på det spor, der hedder ydmyghed, ærgerrighed og at arbejde benhårdt for tingene. Det udtryk fik vi sat over hele kampen, sagde Stefan Madsen.

Aalborg havde svært ved at lægge afstand til det sjællandske hjemmehold i kampens indledning, og det skyldtes først og fremmest, at der blev lavet for mange fejl. Der kom dog bedre styr på specielt angrebsspillet, ligesom Mikael Aggefors skruede op for redningsprocenterne.

Efter tyve minutter bragte Janus Smarason nordjyderne på plus tre, 11-8, før selvsamme islænding kort efter udbyggede til en 16-10 pauseføring.

Mikael Aggefors havde 14 redninger og stod med 37 procent i målet mod Nordsjælland. Arkivfoto: Claus Søndberg.

Nordsjælland Håndbold og i særdeleshed cheftræner Ian Marko Fog er kendt for ikke at tøve, når det kommer til at tage initiativ, og i anden halvleg forsøgte nordsjællænderne sig også med det syv mod seks-spil, som efterhånden er blevet holdets varemærke.

Det var dog ikke nok til at ryste Aalborg Håndbold, som formåede at bevare kontrollen, også i slutminutterne, følte cheftræneren. Det tætteste Nordsjælland kom på nordjyderne var 23-26 med seks minutter igen.

- Det var ikke alle ting, der lykkedes over 60 minutter, men jeg synes egentlig, at vi var i god kontrol udover, at vi fik en lidt skæv start. De stressede os lidt med syv mod seks-spil til sidst, som jeg synes, vi fik løst rigtig godt. I perioder blev vi lidt for passive i vores forsvarsspil, men uden at det var helt skævt, sagde cheftræneren og glædede sig over, at holdet i angrebet genfandt farten efter en lettere tempoforladt indsats mod Skanderborg.

- Vi havde mere flow i vores angrebsspil og var meget tydeligere på, hvad vi gerne ville. Det udmundede sig i, at vi fik sat folk i de situationer, vi ønskede. Det, sammenhold med at vi fandt noget stabilitet i vores forsvar, gjorde udslaget, sagde Aalborg-træneren.

Med sejren ligger Aalborg Håndbold som sagt fortsat på førstepladsen i Herre Håndbold Ligaen. Holdet har et point ned til GOG på andenpladsen.