Så langt løb Bip-testens ukronede konge i Hobro

HOBRO:De fleste professionelle fodboldspillere elsker at komme tilbage fra sommerferie, men ligeså meget hader de også den Bip-test, der oftest følger med på første træningsdag.

Mandag var turen kommet til Hobros spillere, der under ledelse af klubbens fysiske træner Ashley Tootle skulle løbe den af mange spillere så forhadte test.

Der er dog et par spillere i Hobros trup, som er gode venner med lige netop en Bip-test. Normalt plejer Mads Hvilsom at være den lokale konge, men denne gang var det en anden spiller, der løb med æren som bedst løbende Hobro-spiller.

Frederik Mortensen smadrede igennem, og ikke alene vandt håneretten over sin lillebror Daniel, der spiller i Vendsyssel FF, han gav også alle sine holdkammerater baghjul. Helt nøjagtigt nåede Frederik Mortensen op i niveau 25 og to ture, hvilket ifølge Ashley Tootle er ret godt.

- Det var bedre end Iver Fossum, der også løb langt i AaB, konstaterede Tootle på vej ud af døren.

Ny keeper med

Blandt de mange velkendte ansigter var der også et nyt, som man skal til at vænne sig til at se i Hobro. Det er den 20-årige keeper Jonathan Fischer. Han er et kæmpe målmandstalent, der er hentet i AB, hvor han har spillet over 50 2. divisionskampe og været en af rækkens store profiler. Derfor er det store spørgsmål, hvordan Hobro fik overtalt ham til at skifte til Himmerland, når der var større klubber ude efter ham.

- Det har været ret let for mig at træffe den beslutning. For det første var det vigtigt for mig at komme til en fuldtidsklub, men det var også vigtigt, at det var en klub, hvor jeg kunne se mig selv have en chance for at komme til at spille, og det tror jeg på, at jeg har her, selvom Adrian Kappenberger er en dygtig keeper, siger Jonathan Fischer.

- Jeg havde en god snak med målmandstræner Martin S. Jensen og Lars Justesen, og de fremlagde en plan, som jeg straks kunne købe ind på. Da jeg sad i bilen på vej tilbage mod København, var jeg slet ikke i tvivl om, Hobro var det rigtige sted for mig at fortsætte, siger Jonathan Fischer, der tidligere har tiltrukket sig interesse fra de største københavnske klubber.

Nu bliver det i stedet Hobro, der får glæde af den ekstremt talentfulde keeper, der på sigt ligner en oplagt afløser for Adiran Kappenberger, der måske kan blive et salgsemne, hvis han kan følge op på et vanvittigt flot forår.