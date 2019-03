Så lykkedes det endelig: Aalborg Håndbold er klar til pokalfinalen

HÅNDBOLD: Efter flere forgæves forsøg lykkedes det lørdag endelig for Aalborg Håndbold igen at sikre sig adgang til pokalfinalen.

I lørdagens semifinale ved Final4-stævnet i Jyske Bank Boxen i Herning trak Aalborg det længste strå efter et drama mod Bjerringbro-Silkeborg.

Opgøret bølgede frem og tilbage, men til sidst vandt Aalborg Håndbold 29-27 og er dermed klar til søndagens finale mod Skanderborg, der tidligere lørdag slog Århus Håndbold efter forlænget spilletid.

Første halvleg begyndte jævnbyrdigt, men alligevel med Aalborg Håndbold et lille skridt foran. Offensivt havde nordjyderne ingen problemer med at spille sig frem til gode chancer. I indledningen blev flere oplagte muligheder dog brændt på Bjerringbro-Silkeborg-målmand Kasper Larsen, men som Aalborg-spillerne fik skudt sig varme, kom Stefan Madsens tropper også mere og mere i teten.

Foto: Bo Lehm

Efter 20 minutters spil udnyttede Sebastian Barthold en kontrachance til at bringe Aalborg foran med 13-9, og så måtte Bjerringbro-Silkeborg-træner Peter Bredsdorff Larsen reagere med en timeout.

Det havde til gengæld den ønskede effekt for midtjyderne, der kom stærkt tilbage mod slutningen af første halvleg. Tre minutter før pausefløjtet bragede Mads Øris Nielsen bolden i mål til udligning 15-15 mod et Aalborg-hold, der defensivt også blev svækket af, at anfører René Antonsen hurtigt pådrog sig to udvisninger.

Aalborg fik igen opbygget en føring på et par mål, men en Bjerringbro-Silkeborg-scoring i første halvlegs sidste sekund betød, at nordjyderne måtte nøjes med en 18-17-føring ved pausen.

Bjerringbro-Silkeborg scorede anden halvlegs to første mål og skaffede sig dermed dagens første føring. Det var startskuddet til en hektisk begyndelse på anden halvleg, der nåede sin foreløbige kulmination efter godt syv minutters spil ved stillingen 20-20, da René Antonsen og Mads Øris Nielsen blev straffet med en udvisning hver efter en infight. Det blev dyrest for Aalborg-spilleren, da udvisningen var Antonsens tredje og dermed lig et rødt kort.

Herfra fulgtes de to hold til 23-23, men godt halvvejs i anden halvleg fik Bjerringbro-Silkeborg slået et lille hul. Aalborg-spillerne fik problemer med at få bolden i mål, men det problem havde midtjydernes landsholdsspiller Johan Hansen ikke.

Foto: Bo Lehm

Højrefløjen var hård ved Aalborg ved flere lejligheder, og da Kasper Larsen i Bjerringbro-Silkeborgs mål også spillede sig op igen, var Aalborg 11 minutter før tid nede med 23-26.

Ganske karakteristisk for det rutsjebaneagtige opgør var det herefter Aalborgs tur til at score tre gange i træk, så Sebastian Barthold otte minutter før tid kunne udligne til 26-26.

Fem minutter før tid kom Aalborg også foran igen, da Magnus Saugstrup udnyttede en kontra til at score til 28-27.

Ved flere lejligheder havde Aalborg også chancen for at øge føringen til to mål, men chancerne blev misbrugt, men i den modsatte ende blev målmand Kristian Säverås sit holds redningsmand, og få sekunder før tid kunne Janus Smarason så sikre Aalborg finalebilletten med sin scoring til 29-27.