Så mange tilskuere får lov at komme ind til pokalfinalen

FODBOLD:1750 personer får onsdag adgang til Blue Water Arena i Esbjerg, hvor AaB tørner sammen med SønderjyskE i finalen i Sydbank Pokalen.

Det fortæller AaB på sin hjemmeside, hvor det også meddeles, at de to finalehold hver har fået stillet 725 billetter til rådighed, og for AaB's vedkommende bliver de 725 billetter fordelt mellem samarbejdspartnere, sæsonkortholdere og stemningsskabende fans.

- Blandt knap 300 sæsonkortholdere med det højeste fremmøde til alle hjemmekampe i indeværende sæson, før Covid-19 lukkede ned for 3F Superligaen, blev der fredag eftermiddag trukket lod. Efterfølgende har de heldige udtrukne sæsonkortholdere modtaget en e-mail og har nu frist til lørdag kl. 16.00 til at udnytte deres forkøbsret på billetter.

- Hvis ikke alle sæsonkortholdere, som får mulighed for at købe billetter, benytter sig af tilbuddet inden for 24 timer, vil der blandt de resterende sæsonkortholdere som har overværet flest hjemmekampe i indeværende sæson, blive trukket lod om de overskydende billetter. Også her vil der blive udsendt e-mail til de udtrukne, der får mulighed for at købe to billetter. Således fortsætter processen, indtil alle billetter er solgt.

- Skulle der fortsat være usolgte billletter mandag, vil disse i løbet af dagen blive tilbudt de resterende sæsonkortholdere med største fremmøde i indeværende sæson, skriver AaB på sin hjemmeside.