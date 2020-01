Så meget tjener AaB på Edison Flores' millionskifte

FODBOLD:Det tændte et forsinket julelys i flere AaB-fans' øjne, da en af klubbens tidligere spillere, Edison Flores, tirsdag blev solgt fra mexicanske Monarcas Morelia til DC United i den amerikanske MLS-Liga for godt 33 millioner kroner.

Håbet var, at AaB havde sikret sig en fed videresalgsklausul, da man i sommeren 2018 solgte den peruvianske landsholdsspiller til Mexico. Men selvom AaB-direktør Thomas Bælum ikke vil fortælle om en eventuel fortjeneste i forbindelse med det aktuelle salg af Edison Flores, slår han dog fast, at det på ingen måde forgylder superligaklubben.

- Hvis der var en væsentligt indflydelse på vores resultat, så havde vi lavet en fondsbørsmeddelelse, er hans eneste kommentar.

FIFA's regler om solidaritetspenge for udvikling af unge spillere betyder dog, at AaB er sikret et beløb i forbindelse med den seneste handel. Fem procent af transfersummen, hvilket svarer til godt 1,6 millioner kroner, skal fordeles mellem de klubber, hvor Edison Flores spillede fra hans 12. til og med hans 23. år.

Peruvianeren var lige fyldt 22, da han i 2016 kom til AaB, og dermed er superligaklubben trods alt berettiget til en lille del af kagen. Det betyder ifølge NORDJYSKEs kilder, at aalborgenserne kan forvente at modtage et solidaritetsbeløb i omegnen af 300.000 kroner.