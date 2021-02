Så skal der trænes: Atleter fra Thy er klar til OL

THY:24. februar er der præcis et halvt år til de Paralympiske Lege (PL) i Tokyo efter OL. At deltage i den tredjestørste sportsevent i verden er drømmen for rigtig mange atleter og selvfølgelig også for de danske topatleter indenfor parasport.

På nuværende tidspunkt har tre atleter i Nordjylland mulighed for at kvalificere sig til PL. Alle tre er fra Thy. En af dem er dressurrytter, Line Munk Madsen, der bor i Vorupør, og sammen med hesten Jambeau arbejder hun hårdt for en billet til Tokyo.

- Med et halvt år til PL, har jeg særlig fokus på min fysiske form, og hestens kondition, så vi er bedst muligt forberedte. Vi har i det daglige meget fokus på, at Jambeau og jeg lærer hinanden endnu bedre at kende. Tillid er ekstremt vigtigt når man har en krop med mange udfordringer, siger 29-årige Line Munk Madsen, der fik diagnosen muskelsvind som 18-årig.

Danmark har fire kvotepladser i dressur, men der er endnu ikke sat navn på, hvem af de danske ryttere, der skal af sted.

- Hvis jeg bliver udtaget til PL, vil jeg glæde mig mest til oplevelsen af at ride ind på et olympisk stadium og mærke hele atmosfæren, siger Line Munk Madsen.

Foruden Line Munk Madsen har dressurrytter Susanne Jensby Sunesen, Thisted, og skytte Kasper Lousdal, Ydby, også mulighed for at deltage.

På landsplan er 43 atleter med i bruttotruppen. Forventningen er, at den endelige danske PL-trup ender på 23-28 atleter i cirka ti forskellige idrætsgrene. Tallet er dog forbundet med en vis usikkerhed på grund af udsatte kvalifikationsstævner.

- Med kun et halvt år til PL har vi blikket skarpt rettet mod Tokyo. Vi arbejder intensivt for at skabe de bedste rammer for vores danske atleter. Det er en meget anderledes tid for atleterne. Det kræver dedikation og mental styrke at blive ved med at yde sit absolut bedste selv om mange kvalifikationsstævner er blevet udsat, skriver Nicklas Bjaaland fra DIF i en pressemeddelelse. Han henviser til pandemiens betydning for sportskalenderen.

- Vi er imponerede af atleternes tilgang. Både de atleter, der allerede har kvalificeret sig, men især også de mange atleter for hvem billetten ikke er i hus endnu, siger Nicklas Bjaaland.

Det er første gang, at DIF står for den danske delegation og arbejdet med at optimere Danmarks deltagelse til PL i Tokyo sker i tæt samarbejde med Parasport Danmark og Team Danmark.

pd