Så skete det - første Pirates-nederlag på hjemmebane

ISHOCKEY:12 hjemmekampe og 12 sejre - sådan var statistikken for Aalborg PIrates inden søndagens kamp mod Esbjer. Men selvom det blev til point, så stoppede stimen, da Esbjerg sejrede med 5-4 efter overtid.

Braydson Downing lavede et par finurlige træk foran mål og satte til sidst pucken ind bag George Sørensen til sejr.

Aalborg Pirates har dog stadig 12 points forspring ned til Frederikshavn, som er modstanderen i de to nytårsbrag. 29. december i Aalborg og 30. december i Frederikshavn.

Piraterne lagde som ventet ud med et stærkt pres i 1. periodes indledning, og Mathias Seldrup måtte diske op med flere parader i gæsternes mål.

Men allerede efter syv minutter var det piraterne, der kom under pres, da Martin Højbjerg røg tidligt i bad for en måske lettere tvivlsom kendelse for boarding.

Det gav gæsterne hele fem minutter i overtal, men piraterne overlevede de første tre minutter, og derpå fik gæsterne en mand i straffeboksen, da Zach Pochiro blev idømt to minutter for roughing.

Det var dog alligevel gæsterne, der havde første periodes bedste tilbud på et breakaway, hvor Zach Pochiro lagde en perfekt timet puck på tværs til Graydson Downing, der forøsgte at sætte pucken modsat George Sørensens retning i Pirates-buret, men keeperen diskede op med en meget stor redning.

Mod slutningen af første periode var det så igen piraterne, der tog over. Thom Flodqvist fik en god puck i venstre side af zonen, men da han lagde pucken på tværs nåede piraterne lige præcis ikke frem til den foran mål. Og dermed endte de første 20 minutter uden scoringer.

Pirates var tæt på at tage føringen i anden periodes begyndelse med en giftig styring foran mål, men det var gæsterne, der kunne juble første gang, da Andreas Grundtvig satte pucken i nettet efter knap to minutter af anden periode.

Aalborg PIrates fik derefter chancen i powerplay, men uden både den skadede Thomas Spelling og nu også Martin Højbjerg rullede spillet ikke helt. I stedet formåede gæsterne at udbygge føringen i undertal, da de erobrede pucken i piraternes zone. Den blev lagt på tværs til Simon Grønvaldt, der nemt kunne score foran mål.

Pirates var tæt på at slå tilbage kort efter, da en puck blev lagt ind foran til en fri Olivier Hinse, men hans hurtige aftræk strøg lige forbi stolpen og en ellers sagesløs Seldrup.

HInse prøvede så med et solotogt, hvor han flot fik pucken med med skøjten fra egen zone, inden han satte to mand og lagde pucken på tværs, hvor Kirill Kabanov lige præcis ikke nåede frem.

Piraterne fik dog reduceret med fire minutter igen af anden periode i en situation, hvor gæsterne blev spillet så tynde, at de snildt kan tage fire gange af juleanden. Til sidst var det Nikolaj Carstensen, der lagde pucken på tværs til Thom Flodqvist, der let bankede pucken op i nettaget.

Kort efter burde det være blevet 2-2, men Felix Scheel valgte at være for uselvisk og spille pucken på tværs i en situation, hvor han burde være gået selv. Og vestjyderne kunne gå til den sidste pause foran med 2-1.

Og så havde man egentlig regnet med, at Aalborg Pirates ville gøre som så mange gange før i denne sæson og udradere modstanderen i tredje periode.

Men Sebastian Bergholt indledte med et dumt pucktab i egen zone, og det blev lynsnart udnyttet af Brett Welychka, der scorede til 3-1.

Den føring holdt dog ikke engang i et halvt minut, så havde Anders Krogsgaard svaret igen for Aalborg Pirates på en hurtig omstilling.

Esbjerg tog dog igen en føring på to mål. Esbjerg pressede højt i piraternes zone og en løs puck endte ved Jesse James Mychan, der sneg den forbi George Sørensen ved den nærmeste stolpe.

Pirates holdt dog liv i håbet med en reducering 11 minutter før tid, da Felix Scheel rettede op på fejlpasningerne i anden periode og på mystisk vis dirigerede pucken i nettet via den nærmeste stolpe.

Og så gik det, som præsten prædiker med et endnu et comeback i tredje periode, da piraterne hurtigt udnyttede en udvisning for delaying the game. Kirill Kabanov dundrede pucken op i nettaget fra højre side af zonen på en pasning fra Olivier Hinse.

Men det blev altså gæsterne, der endte med at trække det længste strå.