Så sluttede Aalborgs-slutspilsstime

HØRSHOLM:Efter ni slutspilssejre i træk måtte Aalborg Pirates for første gang i dette års slutspil forlade isen som det tabende hold.

Det blev en kendsgerning, da Rungsted Seier Capitals spillere kunne juble ud mod et talstærkt hjemmepublikum efter en sejr på 3-1.

Som ventet kom hjemmeholdet ud og forsøgte at sætte dagsordenen for kampen. I første omgang virkede det som om Pirates fik afværget anslaget, men det var en stakket frist.

Kampe mellem lige præcis Aalborg Pirates og Rungsted Seier Capital handler om, hvilket hold, der kan få lov til at diktere spillet. Begge hold er markant bedre offensivt end defensivt, og derfor er initiativet om noget vigtigt i netop disse møder.

I fredagens første finale var det lige i store dele af kampen, inden Aalborg fik sat trumf på i tredje periode. I søndagens kamp var historien en anden.

I løbet af mindre end et minut bragte Rungsted sig foran med 2-0. Hampus Gustafsson var manden i centrum, da han noterede sig for begge scoringer.

I første omgang opfangede han en pasning fra Aalborgs Anders Koch, og den udnyttede han til at åbne scoringen. 37 sekunder senere var Gustafsson atter på pletten. Denne gang udnyttede han en lettere kaotisk sekvens foran Aalborg-målet til at gøre det til 2-0 i en situation, hvor George Sørensen på en god dag havde snuppet den afslutning.

Mod første periodes slutning fik Martin Højbjerg den første seriøse Aalborg-chance, da han pludselig havde pucken på bladet lige foran Rungsted-målet. Hans afslutning blev dog blokeret.

Efter de første 20 minutters hockey havde hjemmeholdets mest medlevende fans for alvor fået varmet stemmerne op. Ikke alene var man foran med 2-0, men der var også et kampbillede, der i den grad talte i nordsjællændernes favør. Rungsted-spillerne virkede en tand hurtigere i tanke og handling. Med andre ord skulle der ske noget i Aalborg-spillet i løbet af de næste 20 minutter, hvis troen på en sejr skulle genetableres.

Kampen i tal 2. DM-finale Rungsted Seier Capital - Aalborg Pirates 3-1 Periodecifre: 2-0, 0-0, 1-1 Mål: 1-0 Hampus Gustafsson (11.36), 2-0 Hampus Gustafsson (12.13), 3-0 Mattias Persson (57.38), 3-1 Jeppe Jul Korsgaard (58.08) Udvisningsminutter: Rungsted 0, Aalborg 2 VIS MERE

Aalborgs trænerteam fik sagt de rette ord i pausen, for det var et piratskib på ret køl, der satte sejl til anden periode.

Hvor det havde været Rungsted, der kørte på i de første 20 minutter, var det nu Aalborg, der var mest aggressiv. Nordjyderne kunne ikke klandres for manglende vilje eller indsats, for der blev fightet for sagen. Der kom bare ingen mål ud af anstrengelserne.

Chancerne var der ellers. Flere fine tilbud blev formøblet i en periode, hvor det var Pirates, der tog teten.

Kort før den anden pause troede Kirill Kabanov, at han havde reduceret for piraterne, men dommerne endte med at underkende målet for høj stav. Målet kunne ellers have været den katalysator, som Pirates havde haft brug for inden de sidste 20 minutter.

Nok var spillet markant bedre fra piraternes side i anden periode, men overhånden var stadig hos Rungsted, der kunne gå ud til tredje periode med mulighed for at spille en kende mere henholdende.

Tredje periode blev ikke det helt store sus. Selv ikke set med en piratklap for det ene øje.

Der var nemlig ikke for alvor brug for Ville Kolppanen i Rungsted-målet. Nok skulle han blokere et par pucke, men det var George Sørensen, der imponerede mest med et par flotte indgreb på halvt- eller helt store Rungsted-chancer.

Mattias Persson afgjorde reelt kampen, da han scorede til 3-0 med mindre end tre minutter tilbage. Derfor var det også af kosmetisk betydning, at Jeppe Jul Korsgaard reducerede kort efter.

Set over de 60 minutters hockey var der ingen tvivl om, at Rungsted var det bedste hold på dagen. Spørgsmålet er, om nordsjællænderne kan videreføre det styrkeforhold i resten af serien?

Tredje DM-finale spilles tirsdag i Aalborg. Her er der kampstart klokken 18.