Blodrøde tal i Jammerbugt FC - så stort er minusset

PANDRUP:2021 blev på alle måder et skelsættende år for Jammerbugt FC. Den efterhånden landskendte fodboldklub fik ny ejer i skikkelse af Klaus-Dieter Müller.

Han har siden sin overtagelse af klubben i april 2021 sat en helt ny kurs for klubben. Den har blandt andet budt på et opgør med den kultur, der igennem mange år var blevet opbygget. Blandt andet er spillertruppen gået fra at være stort set udelukkende dansk til at være stort set udelukkende udenlandsk.

Rent økonomisk har historierne også stået i kø. Manglende lønudbetalinger og ubetalte regninger har været en del af historiestrømmen om Jammerbugt FC. Faktum er dog, at Klaus-Dieter Müller fortsat ejer klubben, og han betaler også fortsat løn til spillerne.

Nu er årsrapporten for Jammerbugt FC ApS landet, og den indeholder nogle meget iøjnefaldende tal.

Først og fremmest er der leveret et årsresultat i rødt. Der er tale om et minus på næsten to millioner kroner. Helt nøjagtigt 1.933.499 kroner. Det er ikke svært at finde ud af, hvordan det resultat har set dagens lys. Man har nemlig kørt personaleomkostninger for 2.728.708 kroner.

Det hører med til historien, at Jammerbugt FC ApS så dagens lys den 8. april 2021, så omkostninger og årsresultat er altså for cirka ni måneders drift. Ved oprettelsen af selskabet er der indskudt 40.000 kroner som egenkapital, så dags dato er egenkapitalen i minus 1.893.499 kroner.

Hvis man er i tvivl om, hvor pengene er kommet fra, så skal man blot kigge under posten gældsforpligtelser. Her skylder Jammerbugt FC lidt over 4,5 millioner kroner. Man må antage, at den primære kreditor er klubejer Klaus-Dieter Müller. Netop den tyske klubejer tager årsresultatet med ophøjet sindsro.

- Det er helt efter planen, at det ville ende med sådan et resultat for det første årsregnskab. Der har været en masse udgifter i forbindelse med, at vi har skiftet ud i spillertruppen, siger Klaus-Dieter Müller til Nordjyske.

- Man skal huske på, at vi ikke har entréindtægter, og vores sponsoromsætning er heller ikke på niveau med mange andre klubber i 1. division, så vores strategi er at sælge spillere. Det kommer vi også til, siger Klaus-Dieter Müller.

Han tør ikke spå om dette års økonomiske resultat, men nedrykningen kommer ikke til at spille ret meget ind.

- Modellen er, at vi skal sælge spillere, og det ændrer sig ikke af, at vi rykker en række ned. Vi fortsætter ufortrødent, fastslår Klaus-Dieter Müller.