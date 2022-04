Sådan er AaB-status før nyt superligabrag på hjemmebane

FODBOLD:Fire spillere var fraværende, da AaB's superligamandskab lørdag finpudsede formen frem mod søndagens hjemmebanebrag i Mesterskabsspillet mod FC København.

Trioen Magnus Christensen, Pedro Ferreira og Rufo nøjedes med at træne på motionscyklen i Børge Bach Huset, og de har ikke været i nærheden at blive klarmeldt til søndagens opgør på Aalborg Portland Park.

Gudmundur Thórarinsson er også fortsat på skadeslisten, men islændingen virker et skridt længere fremme i sin genoptræning, da han brugte lørdagens træning på en løbe rundt om træningsbanen.

AaB-træner Lars Friis kan glæde sig over, at Kasper Høgh er blevet både rygproblemer og sygdom kvit og trænede fuldt ud med ved lørdagens træning. Han indgår derfor i truppen mod FCK.

AaB's trup mod FCK 1 Jacob Rinne

2 Kristoffer Pallesen

3 Jakob Ahlmann

4 Mathias Ross

5 Daniel Granli

8 Iver Fossum

9 Milan Makaric

14 Malthe Højholt

15 Anders Hagelskjær

17 Kasper Kusk

18 Louka Prip

19 Anosike Ementa

24 Vladimir Prijovic

26 Rasmus Thelander

32 Casper Gedsted

38 Oliver Ross

39 Kasper Høgh

40 Theo Sander VIS MERE

Anfører Lucas Andersen, der går forsigtigt frem i sin genoptræning og ikke vil sætte dato på et muligt comeback, deltog ligeledes i hele lørdagens træningpas.

AaB kan glæde sig over, at man i forhold til 3-0-sejren over Brøndby for 14 dage siden atter kan råde over forsvarsgeneralen Rasmus Thelander og midtbanespilleren Malthe Højholt. Duoen havde senest karantæne, men vender tilbage mod FC København.

FCK, der fører Superligaen suverænt, må mod AaB undvære midtbanespilleren Jens Stage, der har karantæne.

AaB's kamp mod FCK spilles søndag kl. 18, og der ventes over 10.000 tilskuere på lægterne. Opgøret kan følges i livebloggen på nordjyske.dk eller ses på TV3+.