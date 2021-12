Sådan er chancen for at Hobro kommer i kamp: Alle mand til pumperne

FODBOLD:Det massive snefald, der også ramte Hobro onsdag aften satte naturligvis sine spor - også på DS Arenas græstæppe, der var forsvundet under et solidt lag sne.

Den sne skulle ryddes i en fart, så man kan sikre afviklingen af fredagens hjemmekamp mod FC Helsingør.

Sådan en opgave kræver en god portion folk, der er klar til at skovle sneen væk. Situationen taget i betragtning var det ikke verdens nemmeste opgave at rekvirere frivillige kræfter torsdag formiddag da Hobro IK skulle i gang med snerydningen.

Vi har brug for hjælp til at få banen ryddet for sne, så vi er klar til kamp i morgen ❄️



HVis du kan hjælpe, så husk sneskovl 🙌.



Vi kvitterer med lidt at spise og drikke samt entrébillet til i morgen. pic.twitter.com/mQxjnlJZRT — Hobro IK (@hikfodbold) December 2, 2021

I mangel af bedre måtte klubbens administration og spillertrup derfor fatte skovlene og gå i gang med at rydde banen, da dagens træning var overstået.

- Spillertruppen hjælper til sammen med de frivillige, der er mødt frem. Administrationen er også kommet ud på banen, så det er alle mand, der hjælper til med at rydde sne, fortæller klubbens kommunikationschef Mikkel Højbo.

- Vores anfører Mikkel Mejlstrup Pedersen er skadet, så han trænede ikke med. Det betød bare, at han har brugt hele dagen på at gå og rydde sne. Det fortæller meget godt, hvilken ånd, der hersker for at få det her til at lykkes, siger Mikkel Højbo.

- Når dagen er omme har vi nok haft 40 mand i gang med at rydde banen, og indtil videre må jeg sige, at banen ser bedre ud end frygtet. Det betyder også, at vi med 95 procents sikkerhed spiller fredagens kamp mod FC Helsingør, siger Mikkel Højbo.