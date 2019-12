Sådan er status for AaB-truppen inden OB-kampen

FODBOLD:AaB's superligahold har i de seneste par kampe manglet Mikkel Kaufmann, der blev knæskadet, da han var afsted med U19-landsholdet og Kasper Pedersen, som endnu engang løb ind i problemer, og måtte lade sig udskifte før tid i 4-0 sejren over AC Horsens.

Dertil fik Kristoffer Pallesen i weekendens kamp mod Hobro en ordentlig kæberasler i en duel med Rasmus Minor, og han bliver derfor i denne uge testet frem mod mandagens udekamp mod OB. Højrebacken løbetrænede fredag sammen med den fysiske stab.

- Indtil videre er det gået så godt, at jeg har fået lov til at komme herud og få pulsen lidt op. Det gælder om at tage det step for step og så se, hvordan jeg reagerer på det. Hvis jeg reagerer positivt, så kan jeg tage et yderligere skridt op i morgen (lørdag, red.) og træne med resten af holdet, siger Kristoffer Pallesen, der hverken kan melde sig klar eller ude af opgøret på mandag.

Kristoffer Pallesen fik under løbetræningen selskab af de to midtstoppere Anders Bærtelsen og Kasper Pedersen. Sidstnævnte kan også mærke fremgang, efter han fik problemer med ryggen mod AC Horsens.

- Jeg har løbet forkert i længere tid, så det med ryggen kommer sig nok af den ankel, jeg har døjet meget med i sæsonen. Kroppen har fået noget ro på det sidste, og så må vi se, hvad testene viser. Jeg har klaret mig fint i dag, så på den måde er det positivt, lyder det fra Kasper Pedersen, der er glad for, at truppen på nuværende tidspunkt har tre centrale forsvarsspillere friske til OB-kampen.

- Jeg har måske tidligere været nødt til at starte lidt for tidligt efter en skade, men den situation er vi heldigvis ikke i lige nu, så det er klart, at det ikke er noget, der haster som sådan. Vi tager det hen ad vejen, og så må vi se, om jeg bliver klar, siger han.

AaB's superligatopscorer, Mikkel Kaufmann, forventer, at han er kommet sig så meget over sin knæskade, at han igen er at finde i AaB-truppen mandag aften.

- Jeg har haft en god pause fra søndag til onsdag, og det har gjort underværker, for der skal helst ikke være den mindste irritation tilbage i knæet, siger han og fortsætter.

- Jeg trænede fuldt med torsdag, så det tror jeg egentlig var test nok, med alle de sprinter og småspil det inkluderer. Jeg kunne heller ikke mærke noget til det efter træning i går, så det tegner godt. Jeg tænker, at jeg er klar til at spille igen, lyder det fra angriberen.

AaB skal mandag aften en tur til Odense, hvor de skal op i en direkte duel om en af de eftertragtede pladser i top-6 mod OB.