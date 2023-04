Sådan er status i AaB to døgn før nedrykningsgyser

AALBORG:Selvom der er mørke nedrykningsskyer over superligaklubben AaB, skinnede solen fredag lystigt over træningsbanen på Hornevej. Smilet og optimismen er intakt hos aalborgenserne - forud for søndagens vitale bundgyser mod Lyngby.

- Jeg må nok engang rose spillernes indstilling. De arbejder stenhårdt og støtter hinanden, så jeg kan ikke forlange mere i forhold til den indsats og det hjerte, de lægger i deres arbejde. Vi forsøger hele tiden at forbedre os, og jeg håber, det snart vil give sig udslag i flere sejre, siger cheftræner Oscar Hiljemark.

Svenskeren kan glæde sig over, at topscorer Allan Sousa er i fuld vigør igen, efter at han blev skiftet ud af tirsdagens pokalsemifinale i Silkeborg. Til gengæld hænger Younes Bakiz fortsat en smule i bremsen, efter at han ikke var med i det midtjyske. Indtil videre nøjes offensiv-spilleren med at træne for sig selv.

- Younes har haft en lidt spændt muskel, men han lavede en test i dag, som så ud til at gå fint, siger Oscar Hiljemark.

Oliver Ross har haft problemer med baglåret og har derfor har været ude af truppen til de to seneste kampe, men han er tilbage i fuld vigør og i spil til Lyngby-kampen.

De to eneste AaB-spillere, der ikke var i syne på træningsbanen fredag, er Andreas Poulsen og Jeppe Pedersen. Sidstnævnte bliver næppe klar til kamp i denne sæson, mens Poulsen kæmper for at nå at gøre comeback i løbet af maj.

AaB's superligakamp mod Lyngby spilles søndag klokken 14 på Aalborg Portland Park.