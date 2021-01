Sådan forbereder Hobro og Vendsyssel sig på fodboldforåret

FODBOLD:Både Hobro IK og Vendsyssel FF går ind til foråret i fodboldens 1. division med et efterslæb.

De to nordjyske klubber indledte sæsonen med en ambition om at lege med i toppen, men status ved vinterpausen er, at Hobro kun med det yderste af neglene hænger fast i en sjetteplads, mens Vendsyssel ligger tredjesidst og nu kun fokuserer på overlevelse.

Forberedelserne til forårssæsonen, der skydes i gang 13. februar, byder ikke som tidligere år på en træningslejr i udlandet. Ifølge begge klubber skyldes det corona-pandemien, der gør det både risikofyldt og besværligt at rejse.

- Vi overvejer måske at samle spillerne på hotel i Hobro til et par overnatninger i stedet - for på den måde at pleje det sociale element i truppen, siger Hobros sportschef, Jens Hammer Sørensen.

Hobro samler spillerne 15. januar til coronatest, inden de fra mandag 18. januar slippes løs på kunstgræsset ved DS Arena. Herefter er der planlagt tre testkampe mod tre andre mandskaber fra 1. division - inden det bliver alvor.

Hobros opstartsprogram Mandag 18. januar: Første træningsdag Fredag 29. januar kl. 13.00: Træningskamp hjemme mod Vendsyssel FF Onsdag 3. februar kl. 14.00: Træningskamp ude mod Skive IK Lørdag 6. februar kl. 13.00: Træningskamp ude mod Viborg FF Lørdag 13. februar kl. 15.00: Forårspremiere i 1. division på udebane mod HB Køge VIS MERE

Hos Vendsyssel FF ser cheftræner Michael Schjønberg frem til at genoptage det arbejde, han kortvarigt nåede at tage hul på før jul, da han overtog tøjlerne fra fyrede Lasse Stensgaard.

- Jeg fik en flot velkomst af både spillerne og staben omkring holdet, så jeg fornemmer virkelig, at vi er et godt match. Og selvom jeg kun havde tre dage med truppen - før årets sidste kamp mod Fremad Amager - synes jeg allerede der, man kunne se det udtryk, jeg gerne vil have, vi er kendte for. At vi giver 100 procent i 90 minutter hver eneste gang, siger Michael Schjønberg.

Han samler spillerne til den første træning på Idrætscenter Vendsyssel mandag 11. januar, og Vrå bliver basen i hele opstarten.

- Jeg synes, det vil være at stramme den lige rigeligt, hvis vi tager til udlandet på en træningslejr. Det ville jeg næsten ikke mene, vi kunne være bekendt. Vi spiller fodbold, men der er trods alt ting, der er vigtigere i den situation, verden befinder sig i lige nu, siger Schjønberg med henvisning til corona-pandemien.

- Desuden har vi nogle helt fantastiske faciliteter i Vrå, så vi kommer ikke til at mangle noget. Det bliver selvfølgelig noget koldere, end hvis vi var taget sydpå, men det kan man heldigvis løse ved at tage lidt ekstra tøj på, siger Vendsyssel-træneren, der definerer målet med forårssæsonen meget klart.

- Det handler kun om én ting, og det er, at vi skal have røven ud af suppedasen.