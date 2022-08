Sådan forholder AaB sig til gratis Grønning

FODBOLD:Bold.dk var det første medie til at skrive om AaB-interesse for Sebastian Grønning, som nu er fri på markedet.

Nordjyske har forhørt sig hos AaB's sportschef Inge André Olsen, der bekræfter, at man er i dialog med angriberen.

- Det vil altid være interessant, når en tidligere AaB-spiller som Sebastian Grønning bliver løst fra sin kontrakt. Det er ikke overraskende for os, da vi har været i dialog med ham og hans bagland i nogen tid. Først var der tale om en mulighed for at leje ham, men den mulighed blev meget naturligt taget af bordet, siger Inge André Olsen.

Han tør ikke spå om, hvorvidt det lykkes AaB at nå til enig med Sebastian Grønning.

- Vi er ikke på et stadie, hvor vi fører en konkret forhandling, så det er svært for mig at sige noget om muligheden for, at Sebastian ender i AaB. Vi skal naturligvis have en snak med ham og hans agent, når han kommer til Danmark, og så må vi se, om det kan føre til noget, siger AaB's sportschef.

Ifølge Nordjyskes oplysninger lander Sebastian Grønning i Danmark lørdag, og så er planen, at han hurtigst muligt sætter sig sammen med sin agent for at se på de muligheder, der tegner sig i kølvandet på afskeden med Suwon, hvor det blev til et halvt år for Sebastian Grønning.

AaB skulle ligeledes være interesseret i en anden tidligere AaB-spiller. Oliver Abildgaard skulle være på Inge André Olsens radar, men ifølge Nordjyskes oplysninger er det mere usandsynligt, om Abildgaard havner i Nordjylland, da en række udenlandske klubber også er interesseret i ham. Blandt andet er Anderlecht kædet sammen med Abildgaard, der er på kontrakt i Rubin Kazan, som han dog ikke har spillet for i denne sæson.

- Det har jeg ikke nogen kommentar til, lyder det fra Inge André Olsen.