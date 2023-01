Sådan forholder AaB-talent sig til Manchester City-interesse

GISTRUP:Manchester City havde en scout på plads i Gistrup, da AaB mødte FC Fredericia i en træningskamp, der endte 2-2. Årsagen til det fremmøde var ene og alene Theo Sander. Den 18-årige keeper var genstand for den engelske opmærksomhed i de 45 minutter, han fik på banen.

Her havde Theo Sander flere gode indgreb, men en enkelt gang måtte han også hive bolden ud af nettet, da Nicklas Røjkjær havde sendt kuglen op i det ene målhjørne på et frispark.

- Er du sindssyg det gik stærkt. Det var godt sparket ind, konstaterer Theo Sander, der ikke selv var bekendt med, at den engelske mesterklub havde en repræsentant på plads til træningskampen.

- Jeg tager det bare som lidt ros. Jeg er glad for, at der er store klubber, der synes, jeg er interessant, siger Theo Sander, der efterhånden er vant til, at store klubber har øjnene rettet på ham.

- Det kan kun gøre mig stolt. Det er jo en kæmpe klub, som fylder meget i topfodbold, så det kan kun gøre mig glad, men det er jo ikke første gang, at en anden klub har kigget på mig. Det er også sådan, at jeg bliver vurderet i hver eneste kamp, jeg spiller, så det er ikke så meget anderledes, siger den unge keeper.

I det hele taget virker Theo Sander ikke til at blive bragt ud af fatning over et besøg fra en af verdens største klubber. I stedet var han mest af alt bare glad for at være tilbage i kamp igen.

- Det var fedt at spille igen. Anden halvleg gik trods alt bedre end første halvleg. I første halvleg havde vi ikke helt styr på vores aftaler, men det kan man måske også godt forvente, når vi sætter et hold sammen, der ikke har spillet meget sammen, siger Theo Sander.

Der har været meget opmærksomhed rettet mod Theo Sander i de forgangne måneder. Flere gange er han blevet kædet sammen med interesse fra udenlandske klubber. Det har ført til mange spekulationer om et muligt salg af teenageren. Mens omgivelserne er meget optaget af den føljeton er hovedpersonen selv ikke så interesseret i den række af spekulationer.

- Mit fokus er på AaB, og at vi skal klare os godt. Det er svært for mig at tage stilling til et eventuelt skifte, når der ikke er noget tilbud. Jeg er glad for at være i AaB, og jeg har tænkt mig at kæmpe om pladsen i målet, siger Theo Sander.