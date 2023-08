Sådan forholder brandvarm Hobro-spiller sig til transferspekulationer

Hobro havde sine udfordringer mod et bravt kæmpende HB Køge-hold, men da kampen var på vippen, dukkede Muamer Brajanac op som trold af en æske og scorede to mål, der sendte de tre point til Hobro. Dermed fik Brajanac sat en tyk streg under, at både Hobro som hold og ham selv som angriber har fundet vejen til målet i denne sæson.

- I begyndelsen af denne sæson er der i hvert fald et eller andet, der er klikket for mig i forhold til at score mål. Jeg tror, min målnæse fra ungdomsårene er kommet tilbage igen. Det er jeg virkelig glad for, fordi målnæsen er ekstremt vigtig for en angriber, siger søndagens matchvinder.

Brajanac sender hurtigt roser i alle andre retninger. Det er ikke påtaget eller falsk beskedenhed men nok mest et udtryk for god fodboldforståelse fra angriberens side.

- Jeg har to wingbacker, der servicerer mig i hoved og røv. Det vil jeg gerne sige. Jeg skal selvfølgelig være de rigtige steder, og det er inde i feltet, jeg kan score mine mål. Det er også en kæmpe fordel, at vi oftere har to angribere i feltet. Det var ikke tilfældet i sidste sæson, og det gør en stor forskel både for mig og Laurs Skjellerup, siger Brajanac, der roser holdets evne til at hive sejren i land på en dag, hvor spillet ikke var prangende i den første time af kampen.

- Forrige kamp følte jeg, at vi kom til flere chancer, men der fik vi ikke scoret, og jeg fik et mål annulleret. I dag fik vi scoret på de chancer, vi havde. Det var ikke særligt mange chancer, der blev kreeret, så det var nogle splitsekunder, der blev afgørende for, at vi hev sejren hjem. Det kendetegner måske et tophold, at man får point, når det ser svært ud, siger Muamer Brajanac.

Zweimal

Den stærke Hobro-angriber har det godt, når man spiller i netop Køge. Her har han for vane at brage mål ind, og det er blevet bemærket af holdkammeraterne.

- De er begyndt at joke med at kalde mig "Zweimal", kommer det fra en grinende Brajanac, der gerne overtager den tidligere AaB-angriber Lukas Spalvis' kælenavn.

Apropos AaB, så er der lagt op til et nordjysk brag på torsdag på DS Arena, når rækkens to tophold tørner sammen. Det er vel at mærke med Hobro på førstepladsen, mens AaB lige nu er et point efter på andenpladsen.

- Jeg ser helt vildt frem til den kamp. Jeg tror kulissen på DS Arena kommer til at nu hidtil usete højder. Jeg tror, der kommer mange mennesker på stadion. Det skal nok blive sjovt. Det er jo et nordjysk derby, konstaterer Hobros topscorer.

Der har tidligere i transfervinduet floreret en del rygter om særligt et skifte til norsk fodbold for Muamer Brajanac, og der har også været nævnt klubber fra den bedste svenske række som en mulig køber af angriberen.

Det er ikke blevet til noget, og det passer Muamer Brajanac ganske fint, for han har det som blommen i et æg lige nu.

- Jeg forventer, at jeg også er i klubben, når transfervinduet er lukket. Der er ikke så meget andet at sige til det. Jeg er rigtig glad for at være her, og jeg tror, vi kan sætte noget godt sammen, hvis vi holder sammen på truppen resten af sæsonen, og det vil jeg gerne være en del af, siger Muamer Brajanac.