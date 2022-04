Sådan forholder klubejer sig til beskyldninger om menneskesmugling

PANDRUP:Mens Jammerbugt FC er i gang med en fodboldmæssig redningsaktion, der skal sikre endnu en sæson i landets næstbedste række, er der dukket beskyldninger om menneskesmugling frem.

Ifølge BT har Jammerbugt FC's tyske ejer Klaus-Dieter Müller i minimum et tilfælde gjort sig skyldig i menneskesmugling, da en udenlandsk spiller er blevet transporteret over den dansk-tyske grænse. Det er dog ikke en historie, som Jammerbugt FC-ejeren giver meget for.

- Det har ikke noget på sig. Jeg kan helt og aldeles afvise, at det har fundet sted. Vi har altid styr på vores papirarbejde, så vi har ikke spillere i klubben, som ikke har lov til at opholde sig i Danmark, siger Klaus-Dieter Müller til Nordjyske.

Nordjyske har været i kontakt med en række kilder med indsigt i klubben, og her er det enslydende svar, at man ikke kan genkende den udlægning, der er blevet præsenteret i BT. Samme kilder påpeger dog, at de ikke kan afvise, at det har fundet sted.

Netop opholdstilladelser har været lidt af en udforing at få på plads, da Jammerbugt FC sagde goddag til et stort kontingent udenlandske spillere i efteråret, men ifølge Klaus-Dieter Müller har klubben nu fået helt styr på de forskellige procedurer i den sammenhæng.

- Jeg ved ikke, hvorfor vi bliver ramt af den slags anklager. Det er ikke korrekt, at vi har haft spillere, der er blevet smuglet ud af landet, og vi har helt styr på, at de forskellige spillere har papirerne i orden, når de lander hos os, påpeger tyskeren.

Det er med andre ord ikke noget, som han har tænkt sig at bruge mange sekunder på at tænke over. I stedet har Klaus-Dieter Müller brugt en del tid på at få styr på lønudbetalingen, så maj-lønnen lander, som den skal.

Udbetaling af løn til tiden har tidligere været en udfordring for Jammerbugt FC, men den del skulle der nu være styr på.

- Jeg kan bekræfte, at vi har udbetalt lønnen til tiden. Der har ikke været nogle problemer i denne omgang, og det forventer jeg ikke, at vi kommer til at have i fremtiden, siger Klaus-Dieter Müller.

- Jeg har selv kontrolleret, at pengene er gået over som planlagt, så der er ikke nogen grund til at tale om løn i denne omgang. Vi har gjort nogle tiltag, så der ikke bør være problemer i fremtiden, siger Klaus-Dieter Müller.