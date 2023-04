Sådan forholder Pirates-direktør sig til rekordstort publikum

AALBORG:Der blev sat officiel rekord til en ishockeykamp mellem to danske klubhold, da Aalborg Pirates i forbindelse med søndagens DM-finale mod Herning Blue Fox kunne annoncere et tilskuertal på hele 6000.

Det er 1000 mere, end man har været vant til. Tidligere lød tilskuerkapaciteten på 5000 i Gigantiums isarena. De ekstra tilskuere, der samlede sig på ståpladserne og på balkonen skabte naturligt nok lidt trængsel, men i det store hele forløb afviklingen af både det ene af og andet til Aalborg Pirates' tilfredshed.

- Når det her nu var første gang, at vi havde så mange tilskuere inde, så er det klart, at vi måtte forvente lidt udfordringer. Naturligvis har vi også fået noget respons, som vi nu tager til efterretning, siger Aalborg Pirates' direktør Lars Laursen.

- Der vil være noget ekstra kø ind til eksempelvis VIP-området, når der er flere mennesker, men det forsøgte vi at afhjælpe med et ekstra område nede i en af de andre haller, men helt undgå kø kan vi ikke. Logistikken i forhold til at få folk ind i hallen forløb tilfredsstillende, siger Lars Laursen.

På balkonen - altså det øverste afsnit - var proppet til sidste plads. Det samme var tilfældet på ståpladserne på nederste tribuneafsnit. Det må også være forventeligt, når der skal findes plads til 6000 og ikke som tidligere 5000 tilskuere. Blandt andet endte en del med at sidde på trappeafsnit, hvor de ikke må sidde. Sådanne detaljer skal Lars Laursen og den øvrige Pirates-organisation have set nærmere på.

Han understreger, at Aalborg Pirates forsøger at lære af søndagens begivenheder, for øgede tilskuerkapacitet er kommet for at blive.

- Vi er bestemt ikke blevet skræmte af oplevelsen med de 6000 tilskuere, så det er vi klar til at gentage, hvis det bliver aktuelt i en kamp syv på fredag. Der vil naturligvis være nogle detaljer, vi prøver at rette til, så alle får den bedst mulige oplevelse, understreger Lars Laursen.

Pirates-direktøren er dog allerhelst fredagens kamp foruden.

- Det er jo lidt hypotetisk at snakke kamp syv lige nu. Vi vil jo helst vinde tirsdag, og så lever vi med, at det bliver på udebane, siger Lars Laursen.

Den sjette og potentielt afgørende DM-finale spilles tirsdag klokken 19.30 i Herning. Her blev udebaneafsnittet udsolgt på under 10 minutter.