Sådan forholder Pirates-profil sig til kommende skæbnekamp

HØRSHOLM:Det gik mildt sagt ikke som håbet for Aalborg Pirates, der tabte den sjette kvartfinalekamp mod Rungsted Seier Capital med 2-4. Dermed venter der nu en syvende og altafgørende kamp om at komme videre til semifinalen.

- Det var ikke godt nok over 60 minutter. Vi fik en dårlig start, som vi ellers fik arbejdet os tilbage fra med 1-1-scoringen. Problemet var, at vi forærede to mål væk efterfølgende, og så blev det op ad bakke, konstater Oskar Drugge.

Backen savnede både defensiv disciplin og offensiv skarphed.

- Vi fik ikke prikket hul på dem. Vi havde vores muligheder, men det blev en tæt kamp, hvor vi ikke fik scoret på vores chancer. Måske var det disciplinen, der manglede i dag. Vi gav dem jo mulighederne, som de udnyttede til to af målene. Det er bare sådan i et slutspil, at det gælder om at have kort hukommelse, så vi bare se at blive klar til fredag, konstaterer Oskar Drugge.

Der er ingen tvivl om, at han og piraterne skal finde nogle forbedringer i spillet frem mod fredagens kamp, hvis det ikke skal ende her.

- Vi skal arbejde hårdt, og så skal vi gøre de små detaljer i spillet meget bedre, end vi gjorde i dag. Det skal nok blive fedt med en kamp syv, siger Oskar Drugge.

De fleste ishockeyspillere elsker tanken om en kamp syv i en slutspilsserie. Det er også tilfældet for Oskar Drugge. Tanken om en mulig sommerferie er modsætning til de fleste andre menneskers holdning ikke særligt positiv.

- Det er sjovt. Det er altid noget, du kan huske. Det er store kontraster. Hvis du vinder, fortsætter sæsonen, og hvis du taber, så er der ferie. Vi er slet ikke klar til at gå på ferie. Jeg føler slet ikke, vi er færdige endnu, så nu gælder det bare om at møde forberedt op til den kamp, og det er en klar fordel at have hjemmebane, konstaterer Oskar Drugge.