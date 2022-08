Sådan gik det AaB-talenter i sæsonpremiere

LYNGBY:En heldagsudflugt til Lyngby resulterede i et samlet udbytte på tre point til AaB's tre ældste talenthold, der alle åbnede den nye sæson i de landsdækkende ungdomsrækker med udekampe mod Lyngby.

Værst gik det for U19-holdet, der endte med at tabe 0-5 til Lyngby, men det var en kamp, hvor AaB sagtens kunne være kommet i front, hvis det ikke havde været for en fejlagtig offsidekendelse.

- Patrick Allentoft blev spillet fri af Fisnik Isaki til scoring ved stillingen 0-0. Han sparkede bolden i et tomt mål, men så blev der vinket offside. Vi sidder og kigger på videobilleder fra kampen, og det er helt absurd, for han er en meter onside, siger AaB-træner Lars Noer, der var tilfreds med de første 70 minutter af U19-premieren.

- Det var en fin præstation, og vi var sådan set tættere på at ramme vores top-niveau, end vi havde forventet på nuværende tidspunkt. Vi skabte fint med chancer og spillede generelt en god kamp, siger Lars Noer.

Problemet var, at Lyngby kom foran med cirka 20 minutter tilbage af kampen, og så ramlede korthuset ellers for AaB.

Da kampen blev fløjtet af, var stillingen 5-0 til Lyngby.

- Det var sådan en kamp, hvor det første mål ville vinde, fordi det var en meget hård kamp med den høje varme. Det hold, der scorede først, ville også vinde kampen. Det virkede logisk, og desværre kom Lyngby foran, og vi kan naturligvis ikke være tilfredse med de sidste 20 minutter, men jeg må ellers rose gutterne for en fin præstation i de første 70 minutter, siger Lars Noer.

Kort før Lyngbys føringsmål var forsvarsgeneral Sebastian Otoa blevet pillet ud efter aftale med den fysiske stab. Hans fravær kunne mærkes.

- Otoa spillede en virkelig flot kamp, så det gjorde naturligvis ondt på os, at han manglede i slutfasen i det centrale forsvar, men derfor skal vi ikke tabe med fem mål, siger Lars Noer.

Hattrick-helt i U15-sejr

For AaB's U15-hold gik det straks bedre. Dennis Deleurans tropper vandt nemlig 5-0 over Lyngby. Særligt én enkelt spiller strålede i sejren, som ellers var grundlagt på en fremragende kollektiv indsats.

- Valdemar Rubæk scorede de tre første mål. Det første på et straffe, som var begået mod ham selv. Der var tale om tre rigtigt gode angribermål, så det var en flot indledning på sæsonen af ham, siger Dennis Deleuran, der er optimistisk omkring den trup, han har overtaget.

- De er blevet skolet godt som U14-spillere, og så har vi fået nogle gode tilføjelser ind, som kan præstere fra dag et. Det giver samlet set en spændende trup, siger han.

AaB's U17-hold endte med at tabe 0-1 efter en kamp, som langt hen ad vejen var lige, men her var Lyngby lige lidt skarpere på en dødbold.