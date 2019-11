Sådan gjorde de danske spillere det i Dublin: Se karaktererne her

FODBOLD:Det danske fodboldlandshold er klar til EM-slutrunden i sommeren 2020. Men det holdt særdeles hårdt i Irland, hvor Danmark var heldig med at klare 1-1.

Andreas Cornelius fik bare en halv time på banen, inden han måtte udgå med en skade i baglåret. Cornelius stred bragt mod et stærkt irsk midterforsvar, men fik ikke sat sit aftryk. Derfor må han nøjes med karakteren 2.

Her er karakterbogen for resten af holdet:

Den danske målmand var som så ofte før en sikker sidste skanse. Men et uheldigt indgreb på et indlæg i overtiden trækker ned.

Den tidligere AaB'er havde defensive problemer og var generelt ikke heldig med sine afspil. Men han var kampafgørende med et fornemt oplæg til det danske mål.

Midtstopperen kom i vejen for meget og og headede masser af irske indlæg væk. Offensivt var der dog masser af adresseløse fremlægninger, der betød, at Danmark havde svært ved at holde fast i bolden.

"Zanka" var en klippe i det danske midterforsvar. Han var altdominerende i luften og bidrog flot til at heade det irske bold-bombardement i anden sals højde ud af boksen.

Venstrebacken virkede nervøs og blev overspillet flere gange. Han skal fortsat bevise sin berettigelse på det danske hold.

Det var ikke en kamp for den danske tekniker, der aldrig fik sat sit præg på spillet.

Chelsea-spilleren kom ind kort før tid. Uden for bedømmelse.

Dortmund-spilleren vred om på anklen og måtte lade sig udskifte efter bare 10 minutter. Uden for bedømmelse.

Southampton-spilleren havde et godt indhop. Flere gang brød han bolden og satte danske kontraer i gang. Som altid en god arbejdsindsats.

Den største danske stjerne var en skygge af sig selv. Formåede på intet tidspunkt at sætte det danske spil. Virker præget af sin situation i Tottenham.

Teknikken har aldrig været Yussuf Poulsens spidskompetence. Bolden sprang for ofte fra ham, men arbejdsindsatsen kunne man ikke sætte en finger på.

Bortset fra den fornemme scoring lykkedes den fodrapper angriber ikke med ret meget.

Fik en time på banen, men det var som blind passager. En indsats til glemmebogen.