Sådan gjorde de danske spillere det i storsejr: Se karakterbogen

FODBOLD:Danmark fik den ventede storsejr, da upåagtede Gibraltar fredag aften blev sendt hjem fra Telia Parken med et 0-6-nederlag.

Danmark mødte dog også et af Europas dårligste landshold, så det var ikke nødvendigt for de danske spillere at spille sig helt ud, og det afspejler sig også i NORDJYSKE's karakterbog.

Se alle bedømmelserne og begrundelserne her:

Den danske målmand havde en meget stille dag, men han tog sig af det, der kom.

Fin indsats af Valencia-spilleren, der afløste Henrik Dalsgaard på højre back. Modstanderens manglende kvalitet betød, at han ikke behøvede bekymre sig om de defensive opgaver og kunne give los fremad banen.

Defensivt var han arbejdsløs, men det trækker ned, at han brændte en stor chance i første halvleg.

Anføreren fik tiltrængt kamptræning efter en periode på bænken i sin italienske klub Atalanta. Så ikke godt ud i kampens indledning, hvor en håbløs tilbagelægning forærede et hjørnespark væk. Ellers en kamp uden udfordringer.

Hans berettigelse i den danske startopstilling kan være svær at få øje på i en kamp som denne, hvor Danmark bare skal angribe mod en svag modstander. Bidrager ikke med meget i det offensive spil, men får helt sikkert genvalg på mandag mod Irland, hvor opgaven bliver en anden.

Gjorde hvad han skulle, men heller ikke meget mere end det. En dag på kontoret.

Dortmund-spilleren ligner en mand, der er lidt præget af en del tid på bænken i den seneste tid. Havde flere aktioner, hvor timingen ikke var helt på plads. Men fik 90 kærkomne minutter i benene.

Fin indsats af Tottenham-spilleren, og det var selvfølgelig tydeligt, at han var mange klasser bedre end sine modstandere. Satte mange gode danske angreb op og fik også selv scoret to mål.

God præstation af Hoffenheim-spilleren, der viste, at han stadig har mål i støvlerne, selv om han er blevet rykket tilbage på banen i sin tyske klub. Mange gode aktioner, selv om det selvfølgelig var på en billig baggrund.

Fik scoret en enkelt gang efter en foræring fra Gibraltars målmand, men det burde være blevet til flere mål fra angriberen, der så noget uskarp ud.

Scorede en enkelt gang, da han bare skulle prikke bolden det sidste stykke over stregen, men ellers var det ikke meget, der lykkedes for Leganés-spilleren. Han var i store perioder helt usynlig.

Kom på banen tidligt i anden halvleg, men nåede ikke at gøre det store væsen af sig. Udstrålede som sædvanligt dog en god energi.

Var noget anonym efter sin indskiftning i anden halvleg. Spillede sig næppe til en startplads i mandagens kamp mod Irland.

Blev først skiftet ind i kampens slutfase. Udenfor bedømmelse.