Sådan har Aalborg Håndbold-truppen det inden topkamp

HÅNDBOLD:Dansk herrehåndbold har været sat på standby i de sidste par uger, hvor stort set alle HTH-ligaens kampe er blevet udsat. Også i Aalborg Håndbold har man måttet se to af sine kampe mod henholdsvis Ribe-Esbjerg og TTH Holstebro blive udsat.

Dog kan aalborgenserne nu glæde sig over, at klubben skal i aktion en sidste gang i 2021, når Aalborg Håndbold torsdag 30. december drager til Fyn for at møde GOG i et vaskeægte topopgør.

Aalborg Håndbold har haft mere end en håndfuld smittede spillere, men inden topkampen ser det ud til at flere er klar igen.

- Det ser fornuftigt ud, men vi mangler dog stadig at få lavet nogle sidste tests på nogle af spillerne. Vi ved, at nogle af bivirkningerne ved corona kan være, at det sætter sig på lungerne og hjertet, så vi har testet de smittede og de tidligere smittede, fordi vi vil være helt sikre på, at det er forsvarligt, inden vi sender dem i aktion, understreger Aalborg Håndbolds direktør Jan Larsen.

Præcist hvor mange spillere, som er klar til at komme på banen på Fyn, er dog stadig uvist.

- Nogle af spillerne tester vi først på dagen inden GOG-kampen for at være helt sikre. Det betyder også, at de spillere ikke har trænet i en lang periode, inden de skal spille, og det er selvfølgelig ikke helt optimalt, men det er noget, vi gør, da vi vægter spillernes helbred højest, understreger direktøren.

Nye datoer

De to udsatte kampe mod TTH Holstebro og Ribe-Esbjerg skal have nye spilledatoer efter nytåret, men det er ikke en nem opgave for aalborgenserne, der i forvejen har en pakket kalender i foråret 2022.

- Vi har gået og ventet på at få en status på GOG-kampen, så vi har ikke nået at kigge på nye datoer til de aflyste kampe endnu. Men det er klart, at det er noget, som vi begynder at kigge på efter nytåret.

- Vi er ikke den eneste klub, som har fået udsat kampe, og derfor er det også et større puslespil, at få det hele til at gå op. Vi er et af de hold, som har en pakket kalender, så vi kommer højst sandsynligt til at få nogle pressede uger med de udsatte kampe oveni, men det er sådan, det er, og det klarer vi også, forsikrer Aalborg-direktøren.

Kampen mod GOG fløjtes i gang i Gudme klokken 20.15.