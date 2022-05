Sådan kan Jammerbugt-udvikling ændre dynamikken i nordjysk fodbold

FODBOLD:Håbet om overlevelse i 1. division er så småt ved at rinde ud i Jammerbugt FC. Klubbens nye position i det nordjyske fodboldlandskab kan dog styrke nogle af de hold, der traditionelt set har været efter Jetsmark IF's overbygning.

Med en lang række udlændige og uden den danske kerne, som tidligere har været billedet på Jammerbugt-mandskabet, er der nemlig røget en lang række spillere til nordjyske klubber i Danmarks- og Jyllandsserien. Et af de steder er Vejgaard, hvor tidligere anfører i 1. divisionsklubben, Christian Rye, spiller med Michael Stokbro og Kasper Jensen, der alle har repræsenteret Jammerbugt.

Dermed har en anden tidligere Jammerbugt-mand, en ikonisk angriber i den blå trøje, Nickolaj Jonstrup, draget fordel af sin gamle klubs nuværende tilstand.

- Det store spørgsmål lige nu er, hvor de danske spillere skal hen, hvis de ikke kan præstere på højeste hylde i AaB, Vendsyssel eller Hobro. De kan lande i Vejgaard, Gug eller på AaB's danmarksseriehold, og det er helt naturligt. Tager danskere ikke til Jammerbugt, er der et vakuum for den type spillere, siger den tidligere Jammerbugt-angriber.

Position var unik

Vejgaard kæmper med om oprykning til 3. division, og klubben kan potentielt indtage den position, som Jammerbugt tidligere har haft over for danske spillere, der ikke kunne begå sig på professionelt niveau i Nordjylland.

- Vi vil gerne være det hold, man rykker til, hvis man har ambitioner. Med al respekt for de andre hold i Danmarksserien er vi nok tættest på at kunne tage det skridt, hvor vi kan lokke gode spillere til fra højere hylde. Men omvendt er du altså ikke garanteret spilletid her, hvis du kommer fra AaB uden seniorerfaring. Vi kan også se, at det er svært at rekruttere spillere, som tidligere har fået løn, hvilket de ikke gør her, siger Nickolaj Jonstrup.

Vejgaard-træneren kigger også ud i resten af landskabet, hvor tidligere Jammerbugt-profiler som Mads Larsen og Nikolaj Lyngø er taget til Gug, hvis førstehold spiller i Jyllandsserien.

- Jeg synes også, at det er et kvalitetsstempel for de her klubber, der samler dem op. Lyngø er landet i Gug, hvor hans far er en legende, og Rye er kommet til Vejgaard, fordi han er gode kammerater med Malthe Mondrup her. Det samme er tilfældet med Stokbro. Relationer begynder at være afgørende nu, siger han.

- Det er bare en naturlig fordeling af spillere, efter Jammerbugt er imploderet. Der kommer de her fyraftensprofessionelle ud til andre klubber, tilføjer Jonstrup.

Den udvikling nikker Mads Larsen genkendende til. Han valgte som kontraktspiller sammen med en stor del af den danske kerne i Jammerbugt at finde nye græsgange ved årsskiftet.

- Jammerbugt havde en unik position med nogle muligheder, som man lukrerede på gennem mange år. Var man ikke den her opsamlingsklub for danske spillere, var man aldrig endt i toppen af 2. division eller rykket op i 1. division. Jammerbugt kommer lidt til at mangle afhængigt af, hvordan det hele ender deroppe. Så er spørgsmålet, hvem der overtager den rolle, forklarer backen og har sit eget bud:

- Sportsligt ligger Vejgaard bedst til at overtage den rolle, så jeg kunne forestille mig, at Jonstrup håber på, at de kan blive den her rampe for unge spillere. Fortsætter det som nu, er der ikke mange seniorspillere eller U19-spillere, der vil tage til Jammerbugt. Det vil dryppe af på Aalborg-klubberne og ude i Thisted. Men vi alle håber og tror da på, at der kan blive mere normale tilstande oppe i Jammerbugt, og man kan få de gamle dyder tilbage, tilføjer han.

Ligesom Vejgaard kæmper med om oprykning, er Mads Larsens mandskab i Gug med i toppen af deres pulje i Jyllandsserien.

Umulig situation

Mads Larsen har tidligere været til prøvetræning i Viborg, ligesom han havde flere tilbud om professionel fodbold, inden han valgte Gug. Dermed er han et eksempel på, at mulighederne i Jammerbugt var unikke, før den tyske klubejer, Klaus-Dieter Müller, overtog overbygningen.

I dag har Mads Larsen valgt tilværelsen som ren amatør ved siden af sit civile job i Sparekassen Danmark.

- De ville også gerne have beholdt mig, men vi kom aldrig så langt, at det blev konkret på papiret. Der havde jeg lidt taget beslutningen . Vi havde taget beslutningen sammen mange af os. Det var planen, at deres setup skulle laves om, hvor det blev formiddagstræninger og mere professionelt. Det gjorde det umuligt for mig at forlænge, forklarer han.

Siden har klubben også haft en føler ude efter den talentfulde back.

- I forbindelse med en kamp snakkede jeg lidt med Nabil (Trabelsi, cheftræner), og han syntes, at vi skulle tage en snak igen - men ikke mere end det. Det er slut for mit vedkommende nu. Der bliver ikke noget comeback, slår Mads Larsen fast.

Dermed har den 25-årige fodboldspiller lagt Jammerbugt FC bag sig.

Udvikling gør ondt

Selvom den anden forhenværende Jammerbugt-spiller, Nickolaj Jonstrup, indstillede sin aktive karriere for en række år siden og nu er træner i Vejgaard, har han alligevel givet sit besyv med i sin tidligere klub.

Her har der været problemer med manglende løn til spillere, mens klubejeren har skyldt penge til flere lokale kreditorer.

- Jeg må ærligt indrømme, at det har taget en del på de mentale ressourcer at følge med. Jeg har været i kontakt med ejeren og givet ham min uforbeholdne mening om hans arbejdsmetoder. Det skuffer mig, at de frivillige og lokale bliver behandlet på den måde. Det er der brugt alt for mange timer på gennem 20 år, og det har han ødelagt på kort tid. Det skuffer mig, og det har jeg fortalt ham. Det gør ondt at se på, lyder det fra angriberen, der engang scorede syv mål for Blokhus FC, den tidligere overbygning, i en 2. divisionskamp.

- Der er jo lagt pres på for at købe klubben tilbage af de lokale, og der valgte jeg at lægge det tryk, som jeg kunne med min baggrund deroppe. Klaus skal vide, at det ikke kun er de lokale, der følger med. Det kan mærkes i hele det nordjyske fodboldlandskab, hvordan klubben behandles, og med min baggrund mente jeg, at det var naturligt at blande mig, forklarer Nickolaj Jonstrup.

En stærk tilknytning har Mads Larsen ligeledes. Han er nemlig fra Pandrup og havde sin spæde fodboldopvækst i moderklubben Jetsmark IF, inden han blev divisionsspiller i overbygningen.

- Både Jetsmark og Jammerbugt fylder stadig meget om mig, fordi jeg har været der i så mange år. Jeg følger med, som jeg overhovedet kan, men det er klart, at jeg nok ikke har den relation, som man tænker, at man burde have efter 20 år deroppe. Der er så mange, som jeg ikke kender efterhånden, siger Mads Larsen.

- Jeg kunne bare pakke mine ting og gå, men jeg er mere ked af det på de frivilliges, sponsorernes og de lokales vegne. De har lagt meget arbejde i det, og det er endt med at blive en træls historie, tilføjer han.

Jammerbugt FC har fem point op over stregen i 1. division med fire kampe tilbage af sæsonen.