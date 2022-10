Sådan ser matchvinder på Vendsyssel-muligheder

HJØRRING:Det kører meget godt for Vendsyssel FF. Med 1-0-sejren over HB Køge er Vendsyssel FF noteret for 26 point efter 14 kampe. Det er en markant fremgang i forhold til sidste sæson. Her noterede VFF sig til sammenligning 24 point i hele grundspillet.

En del af forklaringen er, at Vendsyssel-spillerne nu kender spilkonceptet til hudløshed, og det så man igen i søndagens kamp mod HB Køge, hvor matchvinder Zander Hyltoft stod stærkt i billedet.

- Der er ingen tvivl om, vi er bedre med nu. Vi kender alle vores roller, og man skal huske på, at vi sidste sæson skulle spille et helt nyt hold sammen. Det bliver også bare bedre af, at vi får nogle sejre, siger Zander Hyltoft.

Han stod bag kampens enlige scoring, da han efter en halv time bankede bolden i nettet.

- Den ramte jeg helt perfekt. Jeg stod faktisk og trippede lidt for at få lov til at afslutte, for jeg kunne godt se, at bolden ville lande helt perfekt til mig, siger Zander Hyltoft.

Han er selv inde i en god periode, hvor skaderne, der tidligere har forfulgt ham, langt om længe synes væk.

- Det er dejligt at være i gang. Jeg fik en knæskade i den første træning i sæsonen, så det kostede en pause. Nu er jeg imidlertid godt tilbage, og det er skønt at kunne spille. Den spillestil med meget dynamik og presspil passer mig perfekt, så jeg nyder virkelig den spillestil, vi har, siger Zander Hyltoft, der uden tvivl er inde i sin bedste periode som Vendsyssel-spiller.

Spørgsmålet er, hvor langt det kan række for VFF i denne sæson, hvor man lige nu blot er et enkelt point fra andenpladsen.

- Det er et godt spørgsmål. Hvis vi kan holde det her niveau, så kan vi måske godt gøre os håb om top-tre-placering, men du får mig ikke til at sige, at vi skal gå efter at rykke op. Vi skal holde fokus på den næste kamp, for vi har haft nogle udfald i denne sæson, men hvis vi holder niveau, så er vi gode, siger Zander Hyltoft.

Vendsyssel FF mødte søndag HB Køge i Nordicbet Ligaen. Zander Hyltoft. Hjørring 23 oktober 2022 Foto: Lars Pauli

Med søndagens sejr er Vendsyssel nu otte point foran HB Køge, der ligger lige udenfor top seks, der får lov til at spille oprykningsspil.

- Det var en vigtig sejr for os. Det er der slet ingen tvivl om. Det er jo vores målsætning at komme med i top seks, så det ser godt ud efter den her sejr, konstaterer Zander Hyltoft.