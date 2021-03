Sådan spillede danskerne mod Israel: Wind var flyvende

FODBOLD:Det danske herrelandshold i fodbold fik en god start på kvalifikationen frem mod næste års VM i Qatar.

Torsdag vandt Danmark åbningskampen i kvalifikationsgruppe F med 2-0 ude over Israel.

Martin Braithwaite åbnede målscoringen med et kækt lob i det 13. minut efter en god dansk start på kampen, og Jonas Wind udnyttede et israelsk forsvarskiks og gjorde det til 2-0 midt i anden halvleg.

Sidstnævnte var Danmarks mest iøjnefaldende spiller - sammen med forsvarsspilleren Andreas Christensen. Derimod spillede Christian Eriksen en sløj kamp for Danmark.

Se alle Nordjyskes bedømmelser og begrundelserne i karakterbogen her:

Den danske målmand havde en meget stille dag, men han tog sig af det, der kom.

En indsats på det jævne fra den danske højre back, der burde have fået mere ud af en stor chance tidligt i kampen.

Assisterede til to store danske chancer i starten af kampen, og som altid stærk i dueller og hovedspil. Havde kun et kort koncentrationssvigt i slutningen af første halvleg.

Stor kamp af Chelsea-spilleren, der også i sin klub er inde i en god periode. Suveræn i sit forsvarsspil og også med overskud til at bidrage fremad banen.

Den tidligere AaB-spiller startede stærkt, men siden sneg der sig nogle fejl ind. Fik ikke helt bidraget offensivt nok i anden halvleg.

Dortmund-spilleren startede meget stærkt i presspillet, men hans niveau dalede noget, som kampen skred frem.

Forfærdelig første halvleg af Inter-spilleren, der var flere niveauer under sine holdkammerater. Løftede sig dog i anden halvleg - uden at det var prangende.

Stærk oprydder på den danske midtbane, hvor han løb mange meter og også var god på bolden.

Fantastisk scoring til 1-0 og havde flere andre stærke individuelle aktioner. Dog et par dårlige boldberøringer for meget.

Hårdtarbejdende som altid, men han manglede den sidste succes med sine aktioner.

Assisterede til det første danske mål og scorede siden det andet. Meget stærk indsats af FCK-angriberen.

Fulham-spilleren fik det sidste kvarter og dermed ikke nok til at få en bedømmelse.

Et sent indhop til Bologna-spilleren, der ikke når at få en bedømmelse, men dog nåede at sende et farligt forsøg mod Israels-mål.

Sendt på banen med fem minutter tilbage af kampen.

Fik kun få minutter på banen.