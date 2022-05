Sådan står AaB før FCM: To er ude - to andre gør comeback

FODBOLD:Der er både gode og dårlige nyheder fra superligaklubben AaB før søndagens hjemmekamp mod FC Midtjylland i Superligaens mesterskabsspil.

På den negative konto var hverken Rasmus Thelander eller Magnus Christensen i syne, da holdet lørdag finpudsede de sidste detaljer i en træning på Aalborg Portland Park. Dermed synes ingen af dem at være i betragtning til mødet med midtjyderne.

Til gengæld kan cheftræner Lars Friis atter råde over forsvarsduoen Mathias Ross og Jakob Ahlmann, der havde karantæne i det eneste opgør (2-4 mod Silkeborg).

Der blæser også positive vinde omkring midtbanespilleren Pedro Ferreira. På grund af to fiberskader har portugiseren blot spillet 18 minutters superligafodbold i foråret, men nu træner han igen for fuld knald. I lørdagens træning leverede han et ganske overbevisende indtryk og pillede blandt andet bolden fra topscorer Louka Prip i flere omgange.

- Pedro begynder at byde sig til, men vi skal være meget opmærksom på ham, for han har haft et par grimme skader i år, som kræver en langsom opbygning. Derfor er han heller ikke klar til i morgen (søndag, red.), lyder det fra AaB-træner Lars Friis.

Kampen mellem AaB og FC Midtjylland fløjtes i gang søndag klokken 18 og kan følges i livebloggen her på nordjyske.dk. Derudover kan den også ses på tv-kanalen 6'eren.

AaB er før de sidste fire spillerunder på fjerdepladsen i Superligaen - fem point efter Silkeborg på tredjepladsen, der dog har spillet en kamp mere end aalborgenserne.

Du kan høre mere om AaB i Nordjyskes fodboldpodcast Ripodsten, hvor vi i den nyeste udgave af Ripodsten Kampklar har besøg af topscorer Louka Prip og ser frem mod søndagens kamp mod FC Midtjylland. Ripodsten kan findes i din foretrukne podcast-app.