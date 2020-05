Sådan starter AaB mod Esbjerg: Kakeeto får chancen på midtbanen

FODBOLD:Søndag kl. 18.00 går Superligaen igen i gang for AaB, når de på udebane mod Esbjerg fB i en vigtig kamp for at sikre en plads i top-6,

Til opgøret har AaB-træner Jacob Friis valgte at satse på Robert Kakeeto på midtbanen, hvor Magnus Christensen sidder ude med en skade.

På kanten agerer Oliver Klitten stand-in for anfører Lucas Andersen, der ikke er klar til en startplads og derfor sidder på bænken.

Jores Okore og Mathias Ross udgør midterforsvaret

Efter 12 ugers pause er vi snart klar til kamp i 3F Superligaen ⚽

Sådan ser startopstillingen ud, når AaB går på banen i Esbjerg. #sldk #EfBAaB #HeleNordjyllandsHold pic.twitter.com/Xwb2YIqZUM — AaB (@aabsportdk) May 31, 2020

Hos Esbjerg ser startopstillingen således ud:

Vi liveblogger fra kampen her på siden med start kl. 18.00.