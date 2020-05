LIVE: AaB bagud i Esbjerg

FODBOLD:Søndag kl. 18.00 går Superligaen igen i gang for AaB, når de på udebane mod Esbjerg fB i en vigtig kamp for at sikre en plads i top-6,

Til opgøret har AaB-træner Jacob Friis valgte at satse på Robert Kakeeto på midtbanen, hvor Magnus Christensen sidder ude med en skade.

På kanten agerer Oliver Klitten stand-in for anfører Lucas Andersen, der ikke er klar til en startplads og derfor sidder på bænken.

Følg kampens udvikling i vores liveblog herunder:

Se AaB's startopstilling her:

Efter 12 ugers pause er vi snart klar til kamp i 3F Superligaen ⚽

Sådan ser startopstillingen ud, når AaB går på banen i Esbjerg. #sldk #EfBAaB #HeleNordjyllandsHold pic.twitter.com/Xwb2YIqZUM — AaB (@aabsportdk) May 31, 2020

Hos Esbjerg ser startopstillingen således ud: