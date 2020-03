LIVE: Følg AaB's tilskuerløse kamp mod Lyngby

FODBOLD:AaB stiller forstærket op til søndagens superligakamp mod Lyngby på et tilskuertomt Aalborg Portland Park. I forhold til pokalkampen mod FCK i onsdags er tre spillere tilbage.

Lucas Andersen, Jores Okore og Jacob Rinne, der alle sad over med småskader i midtugen, starter inde i en 3-4-3-opstilling mod Lyngby. Et opgør, der fløjtes i gang kl. 14.00, og som du kan følge i livebloggen nederst her på siden.

AaB tager imod @LyngbyBoldklub med denne start-11.

Du kan følge kampen i TV på Eurosport 2. God kamp til alle fans hjemme i stuerne 🔴⚪#AaBLBK #sldk #HeleNordjyllandsHold pic.twitter.com/D3mazWNT5e — AaB (@aabsportdk) March 8, 2020

Gæsterne fra Kongens Lyngby stiller stærkt svækket op, da tre mand er i corona-karantæne, mens tre andre har almindelig karantæne på grund af for mange gule kort

Vi er klar med dagens Start-11 mod @aabsportdk , som er præsenteret af vores hovedsponsor @JetbullDk ⚽️



Kampen kan ses live på @Eurosport 2 eller Dplaydk 💻📺



Kom så Lyngby!! 💙 #SammenForLyngby pic.twitter.com/k9xQUmOOBg — Lyngby Boldklub (@LyngbyBoldklub) March 8, 2020

Følg AaB-Lyngby fra kl. 14.00 herunder: