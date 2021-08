Sådan stiller AaB op mod Vejle

FODBOLD:AaB-træner Martí Cifuentes stiller med samme startopstilling, når AaB mandag aften gæster Vejle Boldklub i 3F Superligaens femte spillerunde.

Der er således genvalg over hele linjen sammenlignet med sidste søndags 2-0-sejr over AGF. Det betyder, at Frederik Børsting fortsat er foretrukket fremfor Jakob Ahlmann på venstre wingback.

Foruden langtidsskadede Lucas Andersen og Rufo må AaB igen undvære Kasper Kusk, der fortsat døjer med en nakkeskade.

Cheftræner Martí Cifuentes har til aftenens kamp mod Vejle givet genvalg til de 11 spillere, der også startede på banen i seneste rundes sejr mod AGF.



Vejle Boldklub har blot hentet et enkelt point i sæsonens første fire kamp under den nye cheftræner Carit Falch, der har valgt følgende hold.

Der er kampstart klokken 19, og du kan følge kampen i livebloggen herunder.