Sådan stiller de nordjyske superligahold op i sidste runde

FODBOLD:AaB og Hobro runder søndag grundspillet i 3F Superligaen af med hjemmekampe mod henholdsvis AGF og Lyngby.

I Aalborg har AaB-cheftræner Jacob Friis lavet fem ændringer på sit hold i forhold til sidste søndags kamp 1-1-kamp mod Esbjerg.

Kasper Pedersen, Anders Bærtelsen, Lukas Klitten, Magnus Christensen og Tom van Weert er nye ansigter i startopstillingen, mens Oliver Klitten, Frederik Børsting, Robert Kakeeto, Jakob Ahlmann og karantæneramte Mathias Ross glider ud.

AGF indtager tredjepladsen i 3F Superligaen og er seks point foran AaB før søndagens kamp, men David Nielsens tropper kommer til Aalborg i en svækket udgave, idet både Casper Højer Nielsen og Nicolai Poulsen har karantæne.

I modsætning til AaB vandt Hobro den første kamp efter coronapausen, da det i mandags blev 1-0 ude over Randers, og Hobro-træner Peter Sørensen giver genvalg til hele sit hold til dagens hjemmekamp mod Lyngby.

Efter den flotte præstation i Randers for 6 dage siden, så har cheftræner Peter Sørensen valgt at give genvalg til alle spillere.



Kampen bliver desværre ikke sendt på TV, men den kan ses direkte på Viaplay eller høre på DR P3



Vi ønsker alle en god kamp!

Lyngby er kommet til Hobro for at jagte den ottendeplads, der sikrer retten til at vælge nedrykningspulje, og oprykkerne stiller således op:

Hele spillerunden sættes i gang klokken 17 og kan følges live herunder.