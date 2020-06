Flere afbud i forsvaret: Sådan stiller Hobro op i nedrykningsslag

FODBOLD:Hobro IK kan søndag tage et stort skridt væk fra den direkte nedrykningsplads i 3F Superligaen, når det gælder udekampen mod Esbjerg.

Med fire spillerunder tilbage af gruppespillet har Hobro to point ned til Esbjerg på den fjerdeplads, der vil udløse en direkte nedrykning, så med en sejr søndag eftermiddag kan Hobro tage et stort skridt mod at distancere Esbjerg.

Forsvarsspilleren Simon Jakobsen er ude med karantæne efter et rødt kort i tirsdags mod Randers, og forsvaret er yderligere svækket af et afbud fra Jesper Bøge, men til gengæld er midtbaneprofilen Christian Cappis tilbage.

Jesper Bøge er desværre ukampdygtig og er gledet ud af truppen.

Startopstillingen til dagens kamp mod Esbjerg fB er følgende:#sldk #hobroik #efbhob pic.twitter.com/3cZRbv5KK1 — Hobro IK (@hikfodbold) June 21, 2020

Esbjerg er svækket af, at Mohammed Dauda, der har scoret i de seneste to spillerunder, har karantæne.

Kevin Conboy sidder over med sygdom i eftermiddag.



Helt fremme danner @PyrySoiri makker med Yakovenko #efbhik #sldk pic.twitter.com/r5922gOviZ — Esbjerg fB (@EsbjergfB) June 21, 2020

Der er kampstart klokken 16, og du kan følge kampen i en liveblog herunder.