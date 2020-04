Sådan vil AaB-spillerne hjælpe klubben, hvis det bliver nødvendigt

FODBOLD:AaB's spillertrup blev onsdag hjemsendt på ubestemt tid, da de fortsat er ude af stand til at udføre deres erhverv på grund af coronakrisen. Med den manøvre sikrer superligaklubben sig en bid af regeringens hjælpepakke i form af lønkompensation.

Ifølge AaB-direktør Thomas Bælum har spillertruppen dog også tilbudt at hjælpe klubben økonomisk. Sådan som det eksempelvis er sket i FC København, hvor truppen er gået 20 procent ned i løn.

- En lønreduktion har ikke været et tema her i første omgang. Men vi har haft en snak med spillertruppen, som alle er enige om, at de vil bidrage på det område, hvis klubben finder det nødvendigt. Det sætter vi selvfølgelig stor pris på, og det viser noget om den fællesskabsånd, vi har i AaB, siger Bælum.

- I første omgang prøver vi dog at klare os med lønkompensationsordningen, men på et tidspunkt kan det måske blive nødvendigt at tage andre metoder i brug for at skærme klubben. Vi ved jo ikke, hvordan hele den her situation udvikler sig eller hvad den endelige redning lyder på, erkender direktøren.

Ledere tilbage i arbejdstøjet

Træner og ledergruppen har - med undtagelse af Thomas Bælum - allerede været hjemsendt på lønkompensationsordningen i nogle uger, men de er onsdag atter trukket i arbejdstøjet. Det drejer sig blandt andet om cheftræner Jacob Friis, fodboldchef Søren Krogh, talentchef Anders Damgaard.

- Vi kan forhåbentlig se en ende på den her nedlukning af Superligaen midt i maj, så nu går ledergruppen i gang med at lave en plan for den opstart, der venter. Samt for planlægningen af det kommende transfervindue, fortæller Thomas Bælum.

AaB-direktøren har fået noget af optimismen tilbage på dansk fodbolds vegne - efter at statsminister Mette Frederiksen i mandags talte om en mulig genåbning af det danske samfund efter påske.

- Skyerne har været meget mørke, men nu er lidt af optimismen kommet tilbage.

Du kan høre mere til Thomas Bælums syn på den nuværende situation i den nyeste udgave af NORDJYSKEs fodboldpodcast "Ripodsten". Hobro IK's formand Lars Kühnel og AaB's Magnus Christensen medvirker også. Du kan hente "Ripodsten" på nordjyske.dk/lyt og andre steder, hvor du finder dine podcasts eks. Spotify, Podimo, SoundCloud, Apple mv.