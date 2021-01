Sådan vil AaB-træner angribe svær test mod FC Midtjylland

FODBOLD:Rasmus Thelander er tilbage, når AaB søndag eftermiddag møder FC Midtjylland på udebane i den næstsidste testkamp før forårspremieren i Superligaen. Et opgør, der kan ses direkte på nordjyske.dk med start kl. 13.00.

Forsvarsstyrmanden sad ude, da AaB i onsdags tabte 1-3 i Randers, men der var først og fremmest tale om et forebyggende hvil, fortæller cheftræner Martí Cifuentes.

- Han har ikke været decideret skadet, men har haft et lidt stramt baglår, som har fået os til at være lidt konservative i vores tilgang. Nu føler han sig dog på toppen og er klar til at spille mod Midtjylland.

Opgøret i Herning er sat til at vare 120 minutter - efter ønske fra begge mandskaber.

- Det giver os mulighed for at give masser af minutter til alle spillere. Det skulle give den perfekte belastning i forhold til der, hvor vi lige nu befinder os i vores forberedelser, siger Martí Cifuentes, der regner med at skifte hele holdet efter godt en times spil.

FCM's stil passer AaB bedre

Spanieren håber at se fremgang over hele linjen - i forhold til Randers-kampen tidligere på ugen.

- Randers var en tricky modstander, fordi de spiller utroligt direkte, og det satte til en vis grad vores høje pres lidt ud af spillet. Midtjylland ønsker i højere grad at have bolden og kombinere, hvilket nok passer lidt bedre til vores spillestil. Men vi møder Danmarks bedste hold, så det alene bliver en stor udfordring, siger AaB-træneren.

Han har især to punkter, hvor han håber at se sit hold højne niveauet i eftermiddag.

- Jeg vil gerne se, at vi er bedre i presset, og at vi er mere afklarede, når vi selv skal spille bolden ud af deres pres. Der er kun 10 dage til, at vi skal stå klar mod FC København i den første turneringskamp, så spillerne skal til at steppe op, påpeger Martí Cifuentes.