Sådan vil Hobro lukke hullet efter solgt profil

HOBRO:Hobro er blevet dygtig til at sælge sine profiler. I vinterens vindue fik man solgt Kasper Høgh til AaB, og denne sommer er det Mikkel "MP" Pedersen, der er rejst til Randers, mod at Hobro har fået penge i klubkassen.

Da Høgh rejste til AaB, var det store spørgsmål, hvem der så skulle løse udfordringen med at spille på toppen hos Hobro. Her fandt sportslig ansvarlig Lars Justesen og cheftræner Martin Thomsen en god løsning i Muamer Brajanac. Nu skal man på ny lukke et hul, men denne gang ser det ikke ud til, at man henter en afløser udefra.

- Vi har så mange centrale midtbanespillere, så jeg forventer, at vi kan finde en løsning internt i den nuværende trup. Vi har været bevidste om, at vi har ret mange centrale midtbanefolk, så det at vi siger farvel til Mikkel Mejlstrup Pedersen gør bare, at vi kan prioritere andre af vores spillere. Jeg forventer ikke, at vi skal ud at hente en afløser for ham, fastslår Martin Thomsen.

- Det har primært været Mathias Nygaard, "MP" og Frederik Mortensen, der har spillet på den centrale midtbane her i begyndelsen, men vi skal huske på, at vi også har spillere som Danny Amankwaa, Yoda, Villads Rasmussen, Oliver Overgaard, Avanzini og Mads Freundlich, der kan spille her, så vi er godt dækket ind. Det skal være en spiller med stor dynamik, som vi skal have til at afløse Mikkel, men her er der også flere gode bud, siger Martin Thomsen.

Når han kan udvise den ro, som han gør i kølvandet på et salg af sin vigtigste spiller, hænger det blandt andet sammen med, at Hobro er helt på højde med situationen.

- Der er ingen tvivl om, at "MP" har betydet sindssygt meget for os og den positive udvikling, vi gennemgik i foråret, men omvendt har han også fortjent at få den her chance og komme videre. Nu var tiden inde til et skifte, og vi føler, at timingen er god i forhold til klubbens situation, så da muligheden opstod, var vi ikke i tvivl, siger Martin Thomsen.

Hobro-træneren kunne lørdag fejre sin 40 års fødselsdag, og her vil det kun være på sin plads, at spillerne forsøger at give ham en forsinket gave i form af tre point i søndagens udekamp mod Næstved.

- Vi har analyseret dem godt, og jeg tror, vi har nogle måder, vi kan komme til at gøre ondt på Næstved, men der er ingen tvivl om, at det er en dygtig modstander, vi skal møde. Man kan ikke se på deres spil, at det er en oprykker, vi taler om, siger Martin Thomsen.

Både Hobro og søndagens modstander Næstved har fire point efter de to første runder.