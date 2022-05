Sådan vil træner genrejse AaB efter sløjt hattrick

FODBOLD:AaB tabte mandag aften for tredje kamp på stribe i Superligaen, og med 4-2-sejren overtager Silkeborg tredjepladsen - to point foran aalborgenserne. Ydermere har cheftræner Lars Friis' udvalgte blot to points forspring til Randers FC på femtepladsen, og der er sået tvivl om den billet til europæisk fodbold, der for få uger siden så ganske sikker ud

- Vi skal på tavlen igen hurtigst muligt, og der skal vi bruge de seneste resultater som motivation til at arbejde endnu hårdere for klubben og vores fantastiske fans. Det var stærkt, at vi to gange kom tilbage i kampen mod Silkeborg, men derfra skulle vi have gjort det bedre, for vi gav for nemme mål væk, erkender Lars Friis.

AaB gik til pause med 2-2, og indtil det punkt var cheftræneren forholdsvis tilfreds med indsatsen på Jysk Park.

- Vi tiltvang os en del tid på bolden, og det er jo måden at forsvare sig på mod Silkeborg. Men i anden halvleg kom vi hurtigt bagud med to mål, og så blev vi nødt til at forcere vores spil. Det betød, at Silkeborg kunne spille på de omstillinger, som de nok er bedst af alle i Superligaen til at køre, lyder Lars Friis' analyse.

Skuffede AaB-spillere (med målmandstræner Poul Buus i midten) ses her i diskussion på vej ud af banen i Silkeborg. Foto: Lars Pauli

AaB-målmand Jacob Rinne pointerer da også, at to nederlag til Silkeborg ikke skal kunne slå holdet ud af kurs.

- Silkeborg er virkelig gode, og jeg tror ikke, at der er mange hold, der kommer til at slå dem i den resterende del af sæsonen. At tabe til dem betyder ikke, at vi er dårlige, siger svenskeren.

AaB stillede mod Silkeborg med en firebackkæde for første gang i hans AaB-tid, og det blev ingen succes. I fraværet af en skadet Rasmus Thelander fik Daniel Granli og Anders Hagelskjær ansvaret i det centrale forsvar, men de stod begge svagt i billedet.

- Det er ikke på grund af systemet, at det endte, som det endte, men nu får vi en del folk tilbage fra karantæne, og så må vi bruge ugen på at se, hvordan vi skal gribe den næste opgave an, siger Lars Friis med henvisning til hjemmekampen mod FC Midtjylland på søndag.

- Oddsene for, at Thelander er tilbage til den kamp er heldigvis rimeligt gode, vurderer Lars Friis.

Der resterer fire spillerunder af Superligaens Mesterskabsspil.