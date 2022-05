Sådan vil Vendsyssel gribe transfervinduet an

FODBOLD:Vendsyssel FF spillede søndag eftermiddag 1-1 mod HB Køge i en kamp, hvor nordjyderne i store perioder pressede sjællænderne langt tilbage på banen. Der resterer dermed kun én kamp for Vendsyssel, inden forberedelserne frem mod næste sæson begynder.

De er dog så småt i gang med det arbejde på direktionsgangene i Vendsyssel, hvor leder af sportsudvikling, Søren Henriksen, er ved at lægge puslespillet frem mod næste sæson.

Klubben har langt de fleste af de nuværende spillere på kontrakt til minimum sommeren 2023. Faktisk er det kun Thomas Oude Kotte og Jeppe Pedersen, hvis lejekontrakt udløber, som Vendsyssel ikke har papir på til næste sæson.

- Vi skal finde ud af, hvem der har lyst til at blive, og hvad vi selv ønsker. Der er et par spillere, som ikke har spillet så meget, så vi skal se på, om de vil videre.

- Vi har kigget på, hvad vi synes, der er interessant for os i næste sæson, så vi har efterhånden styr på, hvilken vej vi gerne vil. Vores udgangspunkt er, at vi gerne vil holde på det meste af truppen, specielt fordi der har været så stor udskiftning de seneste sæsoner, lyder det fra Søren Henriksen.

Satser på kontinuitet

Klubben skiftede frem mod indeværende sæson 17 spillere, og derfor ønsker klubben langt mindre aktivitet ved svingdøren denne sommer. Det skal være med til at skabe den kontinuitet, som klubben har manglet de seneste år.

- Vi tror på, at det kan give pote på banen, hvis spillerne får lov at spille sammen lidt længere tid. De klubber, hvor det går godt, er ofte steder, hvor der ikke er store udskiftninger. Det har været en rodet sæson, så det vil være dejligt, hvis det bliver en mere rolig sommer, siger han.

Selvom Vendsyssel ikke har planer om at gå shop-amok, så ønsker klubben at forstærke sig på et par positioner, men Søren Henriksen er ikke meget for at røbe hvor.

- Vi har analyseret os frem til, at der er få steder på banen, hvor vi kan forbedre os. Vi har også et par spillere i kikkerten dertil, men der er flere ting, som skal gå op i en højere enhed, før at det kan lade sig gøre. Det er det arbejde, vi skal i gang med det næste stykke tid.

- Det er lidt i hver kæde, men meget mere konkret kan jeg ikke blive. Det kommer også an på, hvad der sker med de spillere, vi har på kontrakt.